Бракує зброї: Дуда пояснив, чому український контрнаступ не відбувається блискавично

Польський президент Анджей Дуда, вважає, що озброєння, яке надає Захід Україні, недостатньо. Києву потрібна додаткова допомога.

Український контрнаступ триває. ЗСУ просуваються вперед, докладаючи великих зусиль. Польський президент заявив, що Україна наразі не спроможна вести блискавичних наступальних дій через брак зброї.

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Зброї треба більше

На запитання журналіста, чи змогла б Польща воювати так само, як очікує від України Захід – без далекобійної артилерії та авіації – Дуда уточнив, що Україні постачалася і продовжує постачатися далекобійна артилерія.

Також він додав, що наразі Україна має набагато сучасніший військовий потенціал, ніж Росія.

Водночас Дуда вважає, що зброю, яку надає Україні Захід для захисту свого суверенітету, недостатньо, аби взяти гору над росіянами.

Вона здатна оборонятися і наступати, однак їй бракує озброєння, аби кардинально змінити баланс у війні.

Ми це знаємо з того факту, що вони зараз не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога,

– наголосив Дуда.

Путін це не вирішує

Чимало країн відмовляються надавати Україні військову допомогу, бо бояться, що Росія використає ядерну зброю.

Втім, польський лідер впевнений, що Росія не застосовуватиме в Україні ядерну зброю. Навіть, якби Путін хотів це зробити, він не може ухвалити таке рішення одноосібно. Оскільки ядерний арсенал Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей.

Водночас Дуда наголосив, що його більше турбує безпека українських атомних електростанцій.

Загроза вибуху на АЕС набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї,

– сказав він.

Дуда нагадав за аварію на Чорнобильській АЕС. Тоді вона теж перебувала під контролем Кремля, що, одначе, не запобігло катастрофі.

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