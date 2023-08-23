Наступ України досягнув своєї головної мети, – ексглава ЦРУ оцінив рух української армії

Контрнаступ Збройних Сил з деокупації наших територій триває й досі. Попри це, цей рух наших захисників уже досяг своєї головної мети.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів ексглава ЦРУ Девід Петреус. Він наголосив, що наш народ правильно вчиняє з поступовим звільненням територій України.

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Як проходить наступ Збройних Сил

Петреус зазначив, що світ дійсно сподівався на швидкий контрнаступ ЗСУ з допомогою західної зброї, однак все пішло трохи не так. Попри це, ексглава ЦРУ запевнив, що наші військові роблять усе абсолютно правильно з наступом.

Всі плани діють до того часу, поки не відбувається бойовий контакт з ворогом. І тоді треба сісти й переглянути втілення у життя отієї тактики та ідей з поправкою на дійсний стан,

– наголосив він.

Колишній глава американського відомства визнав, що США та партнери не надали достатньої кількості військової техніки. Ба більше, наші військові не мають повної переваги у повітрі, великої кількості механізованих засобів для розмінування, а також бойових гелікоптерів.

"Звісно, без фронтових бомбардувальників ви не можете досягти переваги на полі бою. Це все ми вже бачили. Тому командування українців переглянуло свої плани й внесло певні корективи, і ці корективи, на мою думку, ефективні", – сказав Петреус.

Він зауважив, що українські військові все ж повільно, але просуваються вперед, на Півдні й на Сході нашої держави.

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Російська оборона тріщатиме по швах

Петреус зазначив, що Збройні Сили нашої держави "шматок за шматком віддирають оці російські лінії оборони". Він наголосив, що одного разу ця російська оборона "трісне по швах".

Я думаю, що настане момент, коли вони почнуть прориватися. І тоді ми побачимо, чи здатні російські війська до активної оборони, чи їхній фронт почне валитися, – сказав він.

Крім того, він запевнив, що, на його думку, контрнаступальний рух ЗСУ вже досягнув своєї головної мети. Зокрема, мовиться про перерізання російських комунікацій на Південному Сході й скорочення їх, з окупованим Кримом, які об'єднували мости.

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