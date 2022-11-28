Найбільш перспективні напрямки для ЗСУ: експерт припустив, де може бути контрнаступ

Якби не мобілізація в Росії, то, можливо, український контрнаступ на Харківщині не зупинився б і пішов би ще далі на Луганщині. Зараз є два перспективних напрямки, де можна було б завдати удару окупантам.

Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. За його словами, російські мобілізовані допомогли закрити "дірки" на фронті. Без них, цілком ймовірно, що ЗСУ вже взяли б Сватове, Старобільськ. В окупантів міг би посипатися Луганський напрямок.

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Які зараз напрямки перспективні для контрнаступу ЗСУ

Як наголошує Гендельман, тут важливе питання співвідношення сил, які Україна та Росія може виставити на конкретному напрямку. Крім того, не варто забувати про потенційні резерви. Усією інформацією володіє Генштаб і лише там знають, що краще зробити.

Якщо просто прогнозувати, то перспективним був би наступ ЗСУ в бік Мелітополя на Запорізькому напрямку. Так українські військові змогли б "розрізати" сухопутний коридор до Криму, що різко погіршило ситуацію для угруповання окупантів на півострові та лівобережжі Херсонщини.

Утім, російський генштаб теж розуміє цю загрозу. І посилює підрозділи на Запорізькому напрямку.

Ще один перспективний напрямок – Сватівський на Луганщині. На думку Гендельмана, ЗСУ можуть завдати відволікаючий удар на цій частині фронту, а паралельно піти вперед на Запорізькому напрямку. Або навпаки.

Все залежить від того, скільки в ЗСУ зараз готових сил і який графік підготовки резервів. Скільки резервів будуть готові за графіком через 1-2-3 місяці. Це критично важлива інформація для визначення того, куди кинути основні сили,

– зазначив Гендельман.

Така ситуація сталася під час жовтневого контрнаступу ЗСУ. Перший удар завдали на Херсонщині, а основна атака пішла на Харківщині.

Гендельман припустив, на яких напрямках ЗСУ можуть піти в контрнаступ: дивіться відео

Як далі може розвиватися контрнаступ ЗСУ