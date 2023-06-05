Є просування та займаємо висоти, – Маляр розповіла, де ЗСУ перейшли у "широкий наступ"

Ганна Маляр заявила, що ЗСУ перейшли до наступальних операцій на деяких ділянках фронту. Зокрема – на Сході країни є просування від 100 до 1600 метрів.

Про це заступниця міністра оборони заявила в ефірі національного телемарафону. Також у Міноборони розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку, повідомляє 24 Канал.

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Від оборони до наступальних операцій

Маляр підкреслила, що оборона Бахмута триває від початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим оборонна операція містить різні комплексні заходи, серед яких – контрнаступальні. Бахмут залишається епіцентром активних бойових дій, проте зараз Сили оборони перейшли до наступу.

Там наші Збройні Сили змогли перейти у доволі широкий наступ. На сьогодні там є певні успіхи та просування. Ми займаємо панівні висоти,

– заявила Маляр.

Згодом стало відомо, що Оперативно стратегічне угруповання військ "Хортиця" здійснює наступальні операції на східному фронті. Маляр повідомила, що попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі й позиції українські захисники у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:

Оріхово-Василівка, Парасковіївка від 200 до 1600 метрів;

Іванівське та Кліщіївка від 100 до 700 метрів.

"Бойові дії тривають", – прокоментувала ситуацію на Сході Маляр.

Окрім того, Маляр у мережі опублікувала цікаву карту, на якій місто Бахмут обведене червоним колом. Заступниця міністра оборони ніяк не прокоментувала свій допис.



Маляр заінтригувала новою картою / Фото Ганна Маляр

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Маляр заявила, що контрнаступальні операції проходять на декількох ділянках фронту. Ясна річ, подробиць у Міноборони розкривати не стали, разом з тим – розповіли про ситуацію на фронті загалом.

На Сході країни українські захисники дійсно перейшли у контрнаступ, а ось на Півдні – тривають бої місцевого значення. Окупанти на цьому напрямку перебувають в обороні.