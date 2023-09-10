Ми перейшли у фазу успішних операцій: генерал спрогнозував, що може бути в ході контрнаступу ЗСУ
ЗСУ не тільки успішно обороняються, але й проводять потужні операції тактичного рівня. До кінця цього року або на початку 2024 року наші захисники можуть завершити певні операції зі звільнення окупованих територій.
Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Хоч Кремль планує мобілізувати 450 тисяч росіян, це не допоможе окупантам на фронті.
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Перспективи контрнаступу ЗСУ
Микола Маломуж зазначив, що усі намагання загарбників залучити на фронт якомога більше мобілізованих, контрактників та найманців ПВК свідчать про їхню слабкість. ЗСУ успішно проводять операції тактичного рівня.
Ми вже вступили у фазу не тільки потужного опору, а у фазу потужних операцій, поки тактичного рівня. Я думаю, що вони переростуть у стратегічний рівень. Буде Південь чи Схід – це вже вирішить командування. Але у найближчі місяці точно,
– переконаний він.
За словами генерала армії, до кінця 2023 – на початку 2024 року українські захисники мають перспективу завершити ряд серйозних операцій зі звільнення тимчасово окупованих Росією територій України.
"Це буде більш потужне протистояння, більш потужні вогневі засоби, більш потужні важливі стратегічно-наступальні операції. Я передбачав би, що це звільнення Херсонської області аж до Криму, входження у Крим та активні дії зі звільнення Сходу нашої держави", – припустив Маломуж.
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Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- В Україні триває потужний контрнаступ ЗСУ. Керівник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що наступ українських захисників може продовжитись і взимку. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Однак контрнаступ триватиме.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни досі переважають за кількістю зброї, що уповільнює рух наших військових. Для того, аби ЗСУ змогли просуватись вперед швидше та ефективніше, Україна мусить хоча б наблизитись до тієї кількості озброєння, що є у росіян.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що внаслідок успішної роботи на Півдні ЗСУ просунулися на 1,5 квадратних кілометрів в напрямку Роботиного. Водночас на Мелітопольському напрямку тривають запеклі бої й ворог використовує різне озброєння для атаки українських позицій.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки. ЗСУ вдалося зайняти частину Опитного.