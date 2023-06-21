Контрнаступ – не лише про звільнення територій: військовий експерт назвав головну мету

За останній тиждень наші Сили оборони просунулись до 7 кілометрів на Запорізькому напрямку. Загалом було звільнено 113 квадратних кілометрів територій. Але головним завданням контрнаступу є не лише деокупація територій. Хоч, звісно, це його важлива складова.

Про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – військовий експерт. За його словами, поки у Росії є ресурси для обстрілів – мешканці навіть деокупованих територій не будуть у безпеці.

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Скільки часу може тривати контрнаступ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ зараз дотримуються чіткої тактики відповідно до розробленої стратегії. За його словами, для успіху та результатів потрібен лише час.

Військова книжка пише, що контрнаступальна операція може тривати від 2-х і до 3-х місяців. Звісно, все це залежить від інтенсивності бойових дій. Питання контрнаступу – це питання не в першу чергу про звільнені території. Це про руйнацію бойового потенціалу,

– наголосив Владислав Селезньов.

До прикладу, території Чернігівської, Сумської та більшої частини Харківської областей звільнили рік тому. Але мешканці прикордоння досі потерпають від ворожих авіаційних ракетних та бомбових атак, мінометних та артилерійських обстрілів. Тому що російська армія має відповідний ресурс.

"Для того, щоб російська армія втратила всі ці ресурси, є над чим працювати і українським льотчикам, і гармашам. Бо лише руйнація бойового потенціалу путінського війська може повернути мир та безпеку на Європейський континент загалом", – підкреслив військовий експерт.

Ймовірно, на цьому найближчим часом буде зосереджена основна увага українських Сил оборони. Вже після того, як російська армія буде перетворена на попіл, можна буде легше просуватися вперед. Щобільше, варто більше реагувати не на звільнену територію, а на втрати окупантів.

Владислав Селезньов про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Росіяни перекидають війська

За інформацією розвідки Великої Британії, Росія перекидає значні угруповання з Лівобережжя Херсонщини на Запорізький та Бахмутський напрямки. Мовиться зокрема про повітряно-десантні війська та морську піхоту.

Росіяни після підриву Каховської дамби, підрахували та виявили, що можуть 12 – 15 тисяч своїх вояків перекинути з півдня Херсонської області. Вони впевнені в тому, що їм нічого не загрожує там, бо береги Дніпра в цій частині перетворились в суцільний мул,

– зазначив Владислав Селезньов.

Подейкують, що деякі підрозділи уже з'явились на Лиманському та Куп'янському напрямках.

"Це оперативний резерв, який потім використають, аби кратно підсилити свої бойові можливості. Бо лише в такий спосіб вони можуть сповільнити український наступ", – наголосив військовий експерт.

У ЗСУ є перевага, яку варто використати

Було доволі очевидним, що Росія використовуватиме усі ресурси, аби закрити усі можливі прошарки у власній обороні й українська армія не могла зрушити вперед. Ба більше, окупанти зосередили на півдні Запорізької та Донецької областей щонайменше 1000 одиниць ствольної артилерії та іншу техніку.

Ворог готувався до українського контрнаступу.

Чи допоможе їм це? Ні. Але я певен в тому, що українська армія діятиме максимально раціонально і не буде тих самих штурмів "в лоба", внаслідок яких ми зазнаватимемо критичних втрат,

– підкреслив Селезньов.

Натомість наші війська можуть використовувати свою перевагу у далекобійній високоточній артилерії. Саме в такий спосіб можна ефективно нищити ворожу логістику, бойові та тилові підрозділи.

ЗСУ мають успіхи на фронті: що відомо