Передумови для розгрому ворога складаються щогодини, – військовий експерт оцінив готовність ЗСУ

Росіяни запустили фейкову новину про те, що нібито українська сторона розпочала контрнаступальні дії. За їхніми даними, Україна начебто вже активно почала бої одразу на 5 напрямках на півдні Донеччини.

Під час розмов про український контрнаступ не варто допомагати ворогу і розголошувати зайву для його вух інформацію. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник.

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Коли почнеться контрнаступ

Петро Черник наголосив, що наразі ми вже маємо суху погоду, щоб успішно використовувати на полі бою НАТівську техніку, бо вона є дуже важкою. Наприклад, вага Leopard становить понад 62 кілограми, а Challenger може важити 75 кілограмів.

Усі передумови для того, щоб складалися якісні, оперативні і тактичні обставини для розгрому противника та поступового звільнення наших земель, складаються навіть не щодня, а щогодини!

– переконаний він.

За його словами, приємні новини про деокупацію українських територій та нищівну поразку росіян українці точно дізнаються першими.

Український контрнаступ: останні новини