Передумови для розгрому ворога складаються щогодини, – військовий експерт оцінив готовність ЗСУ
Росіяни запустили фейкову новину про те, що нібито українська сторона розпочала контрнаступальні дії. За їхніми даними, Україна начебто вже активно почала бої одразу на 5 напрямках на півдні Донеччини.
Під час розмов про український контрнаступ не варто допомагати ворогу і розголошувати зайву для його вух інформацію. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник.
Дивіться також Росії примарилося, що ЗСУ "пішли в контрнаступ": чому це брехня
Коли почнеться контрнаступ
Петро Черник наголосив, що наразі ми вже маємо суху погоду, щоб успішно використовувати на полі бою НАТівську техніку, бо вона є дуже важкою. Наприклад, вага Leopard становить понад 62 кілограми, а Challenger може важити 75 кілограмів.
Усі передумови для того, щоб складалися якісні, оперативні і тактичні обставини для розгрому противника та поступового звільнення наших земель, складаються навіть не щодня, а щогодини!
– переконаний він.
За його словами, приємні новини про деокупацію українських територій та нищівну поразку росіян українці точно дізнаються першими.
Український контрнаступ: останні новини
- У Криму на телебаченні показали відео від українських захисників як ймовірне попередження про початок контрнаступу. На ньому військові натякають. що плани люблять тишу.
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський дав свою оцінку майбутнім операціям ЗСУ. За його словами, зовсім скоро настане час, коли українська сторона здійснить довгоочікуваний контрнаступ.
- У Міноборони України заявили, що росіянам не вдасться зірвати контрнаступ. ЗСУ виконають все задумане й не змінюватимуть планів.