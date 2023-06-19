Триває бойова робота, – військовий експерт сказав, чи є пауза в контрнаступі ЗСУ

Українські військові проводять і оборонні, і наступальні операції на фронті. Утім, зараз можна зауважити певне зниження інтенсивності бойових дій на Півдні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, дійсно можна говорити про певне зменшення інтенсивності бойових. Однак тут не йдеться про повну паузу в наступальній операції Збройних Сил України..

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Що відбувається на фронті

Як наголосив Грабський, хоч бойові дії стали не такими інтенсивними, але бойова робота активно триває на усіх напрямках. Українські військові на Півдні зараз проводять дорозвідку та б'ють окупантів з артилерії.

Бойова робота зосереджена на проведення артилерійського та вогневого ураження позицій противника на усіх напрямках. Проводиться уточнення бойових позицій ворог. З'ясовують, куди ворог кидає резерви. Перший етап наступальної операції був пов'язаний з тим, щоб змусити ворога максимально використати власні резерви,

– зауважив Грабський.

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Росія дійсно залучила значну кількість власних резервів на Півдні України. Тому цілком зрозуміло, що зараз українським військовим потрібно провести дорозвідку, перегрупуватися та вирішити, як далі продовжувати бойові дії.

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