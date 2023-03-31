Окупантів ще багато, а боєприпасів – ні, – Гуменюк про страхи ворога через контрнаступ ЗСУ

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, який може розпочатися навесні. Вони намагаються облаштовувати оборонні рубежі й укріплювати інженерні споруди на Херсонщині.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ

Гуменюк розповіла, що на Півдні окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, зокрема:

облаштовують оборонні рубежі,

укріплюють інженерні споруди,

постійно змінюють місця дислокації.

Це говорить про те, що вони не мають впевненості ні в командирах, ні у своїх силах. Окупантів досі є чимало, проте вони мають не так багато боєприпасів.

Запаси боєприпасів у військових РФ суттєво зменшились і це завдяки нашій бойовій роботі. Ми бачимо, що вони переформатовуються постійно, змінюють місця дислокації, оскільки розуміють, що до того, як почнеться той самий страшний контрнаступ, ми проводимо цілу низку заходів, щоб виснажити їхню логістику,

– зазначила керівниця пресцентру.

За її словами, Сили оборони також працюють, щоб скоротити чисельність російських військових. Це необхідно для того, щоб підготувати загарбників до відповідних "правильних жестів", як між собою їх називають українські захисники.

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Загальні втрати Росії в Україні

Від самого початку повномасштабної війни російська окупаційна армія зазнає чималих втрат. Станом на ранок 31 березня українські захисники вже ліквідували майже 173,5 ворожих військових.

Окрім цього, загарбники стрімко втрачають техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, наші бійці спопелили:

танків – 3615 (+5 за добу),

бойових броньованих машин – 6977 (+3),

артилерійських систем – 2675 (+4),

РСЗВ – 526,

засоби ППО – 278,

літаків – 306,

гелікоптерів – 291,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9),

крилаті ракети – 911,

кораблі та катери – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3),

спеціальна техніка – 294 (+3).