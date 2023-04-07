"Витік" про контрнаступ ЗСУ: розвідка пояснила, для чого росіянам цей вкид

У мережі поширюють повідомлення щодо можливого "витоку інформації" про контрнаступальні операції Збройних Сил. Однак у багатьох виникло логічне запитання стосовно того, чи справді за цим стоять росіяни. Ситуацію прокоментували у розвідці.

У п'ятницю, 7 квітня, громадськість сколихнула новина про те, що можливо у росіян з'явився доступ до планів української армії. Проте разом з тим незрозуміло, для чого загарбникам відкрито говорити про те, що вони обізнані у намірах ЗСУ. Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що "мотиви є", – інформує 24 Канал.

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Яка мета Росії?

За словами Юсова, окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й – держав-членів НАТО. Вочевидь, ворог прагне посіяти хаос, зірвати плани українських військових щодо звільнення територій та Заходу стосовно постачань озброєння.

Для чого росіянам це потрібно? Насправді мотивація є. І йдеться не лише про витік… Сьогодні використовуються усі засоби та інструменти для того, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, звільнення українських територій, уповільнити або зірвати допомогу міжнародної проукраїнської коаліції,

– сказав представник ГУР.

Окрім того, він зазначив, що "Росія залишається потужним гравцем з чималим фінансовим ресурсом". Часом навіть ворог може використовувати шалені кошти для того, аби проводити різноманітні інформаційно-психологічні операції, – як у цьому випадку щодо можливого "витоку інформації" про контрнаступ.

"Витік" чи банальний фейк?

Важливо зазначити, що поки не можна сказати точно, чи справді Росія володіє інформацією про контрнаступальні операції української армії чи лише вдає, що це так.

Відповідь на це питання стане відомою уже зовсім скоро, адже у міноборони Сполучених Штатів Америки взялись розслідувати цю справу.

Власне, у Пентагоні мають невдовзі сказати, що це: інформаційна операція ворога чи справді витік. Поки слід трохи почекати та не робити передчасних висновків.