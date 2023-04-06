Успішний контрнаступ ЗСУ восени був без західних танків: яка техніка необхідна Україні

Міжнародні партнери допомагають Україні військовою технікою, яку будуть використовувати під час контрнаступу. Хоча інколи терміни передачі дещо затягуються. Та це не має стати значною проблемою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук. За його словами, дійсно, інколи міжнародні партнери можуть переносити терміни передачі зброї з низки причин. Або ж обіцяють її надати через місяці – як з американськими танками Abrams.

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Чи впливає ця проблема на український контрнаступ

Зараз Збройні Сили очікують на передачу західних танків, які вже поступово почали надходити в Україну. Хоч терміни отримання деколи зсуваються, але, як наголосив Харук, це не мало б вплинути на контрнаступ ЗСУ.

До прикладу, минулого року українські військові здійснили успішну наступальну операцію Харківщину та Херсонщину. А на той момент ніякого західного танку на озброєнні взагалі не було.

Так, західна артилерія відіграла чудову роль. Бронетехніка теж відіграла. Але от саме без західних танків ми обійшлися. В цій ситуації, яка зараз складається, західні танки значною мірою більше психологічну роль відіграватимуть. Хоч, звісно, вони й посилять ЗСУ. Адже ці танки значно кращі за російські,

– зазначив Харук.

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На його думку, наявність чи відсутні 1 – 2 батальйонів танків Leopard не відіграватиме аж надто суттєву роль у контрнаступі. Основне – сприятливі умови на тій чи іншій ділянці фронту.

Україна готується до контрнаступу: коротко