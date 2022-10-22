Росія почала виводити війська з Херсонщини: ISW проаналізував плани окупантів

Російські війська почали відступати із західної частини Херсонської області. Але, вочевидь, вони можуть повторити таку ж помилку, як на Харківщині й при цьому здійснити один з наймасштабніших терактів цієї війни.

Для виведення військ із західного Херсона потрібно, щоб російський загін, який залишився, утримував оборону від української атаки, прикриваючи інші російські сили в міру їхнього відступу. Такий загін має бути добре навченим, професійним і готовим померти за своїх побратимів, щоб ефективно виконати цей обов'язок. Проте навряд Росія піде на такий крок.

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Як відбувається відступ Росіян

Експерти з Інституту вивчення війни повідомили, що все свідчить про те, що відступ російських військ з Херсонщини почався. Наразі окупанти активно перекидають боєприпаси, військову техніку та деякі невстановлені підрозділи із західного берега Дніпра на східний за допомогою поромів. Для утримування фронту російські сили направили 2 тисячі мобілізованих чоловіків та продовжують обстрілювати українські позиції, ймовірно, намагаючись прикрити відхід своїх сил.

Крім цього, російська окупаційна адміністрація готує евакуацію привезених із Росії фахівців, українських колаборантів та банківської системи Херсона. Відомо, що гауляйтерська "адміністрація" у Бериславі та "гуманітарні об'єкти" в Херсоні також припинили свою діяльність.

Як вже зазначалось вище, для ефективного виведення військ потрібно, щоб відступ залишився прикривати один з найпрофесійніших загонів, який оборонятиметься максимально ефективно і при цьому ціною свого життя. Проте у Генштабі ЗСУ повідомили, що російське військове керівництво навпаки може вивести найбільш боєздатні частини та залишити для прикриття відходу мобілізованих солдатів.

Російські пропагандисти одразу почали це заперечувати, проте, якщо оцінка України вірна, то у Кремлі створюють умови для того, щоб відступ російських сил знову перетворився на втечу.

Малоймовірно, що погано навчені, нещодавно мобілізовані російські резервісти встоять і чинитимуть опір українській контратаці, якщо українські сили вирішать атакувати їх і переслідувати сили, які відступають,

– зауважили експерти.

Тож, коли ЗСУ прорве оборону "мобіків", російські сили можуть зазнати на Херсонщині такого ж краху, як на Харківщині.

Чому окупантам вигідно підірвати Каховську ГЕС

Російські офіційні особи продовжують готувати інформаційний простір до свого краху на Херсонщині, не повідомляючи про плани Путіна щодо відступу. Російські пропагандисти та "військові експерти" вже пишуть, що країну очікують складні рішення і листопад буде дуже важким.

Щоб прикрити свій відхід, російські війська, швидше за все, спробують підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити у цьому ЗСУ. Це створить для кремлівської пропаганди вагоме пояснення, чому їхнім війська довелось відійти.

Проте є ще вагоміша причина – масштаби повені внаслідок підриву греблі завадить українським військам переслідувати росіян у глиб Херсонської області.

Підрив Каховської ГЕС може затопити 80 українських міст, завдати значної шкоди енергопостачанню України та призвести до внутрішнього переміщення сотень тисяч людей. Тож, тут є ще одна вигода для російських загарбників.

Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня попередив, що прорив греблі може перекрити подачу води на більшу частину півдня України та створити серйозну небезпеку для Запорізької атомної електростанції, яка використовує воду з Каховського водосховища для охолодження своїх об'єктів.

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