Окупанти на Херсонщині підривають судна, назріває екологічне лихо: основне з ОК "Південь"

Російські військові загрожують не лише мирному населенню, а й довкіллю нашої країни. Так, на Херсонщині ворог усе активніше підриває та розстрілює плавзасоби, провокуючи екологічне лихо.

Як зазначають в ОК "Південь", ворог не лише щоденно зазнає втрат. Він ще й завдає чимало шкоди на Херсонщині.

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Екологічна ситуація погіршується

Пов'язано це з тим, що у ворога страшенна паніка на Херсонщині. Окупанти не припиняють підривати та розстрілювати плавзасоби. Їх вони знищують, щоб їх не використали для атаки проти них же самих. І такі маневри ворога неабияк б'ють по екологічній ситуації в регіоні.

Відомо, що окупанти підірвали понад 50 суден. З усіх них у водойми стікає паливо. Це, власне, й може спричинити справжнє лихо, завдаючи чималих збитків.

Не припиняються також атаки

Слід розуміти, що активні бойові дії уздовж лінії зіткнення тривають. Основні зусилля окупанти зосередили на веденні оборони позицій, які вони зайняли раніше. Крім того, ворог завдає ракетно-артилерійських ударів як по наших підрозділах, так і по населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Упродовж дня окупанти з допомогою БпЛА намагалися відстежити склад, стан і переміщення підрозділів. А вже по обіді атакували ударним дроном типу "Ланцет-3" по наших позиціях у Бериславському районі.

Зазнала ударів також Березнегуватська громада, що на Миколаївщині. По ній окупанти били ракетами морського базування типу "Калібр". Це попри те, що на чергуванні не було жодного ракетоносія. Підступним чином ворог вивів в акваторію фрегат, запустив ракету, після чого повернув його на базу. На щастя, обидві ракети вдалося знищити силам ППО.

По наших позиціях загарбники також били як зі штурмової авіації, так і з ударних гелікоптерів КА-52 "Алігатор".

ЗСУ продовжують знищувати ворога

Упродовж дня близько 170 вогневих завдань виконали артилеристи та ракетники Сил оборони. Вони знищили:

32 окупантів;

4 ЗРК;

3 танки;

3 автомобілі;

3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 74 840 окупантів. З них лави "двохсотих" поповнили за добу – 3 листопада – 840 загарбників. І ця цифра щоденно та невпинно росте.

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