Це буде серйозне випробування для російської армії, – Яковенко про боротьбу за Херсон

Від контрнаступу Збройних Сил на Херсон багато в чому буде залежати подальший хід війни. Це буде складне випробування для російської армії.

Про це 24 каналу розповів російських опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, поки що ніхто не бачив по-справжньому масштабний контрнаступ ЗСУ і чи взагалі зможе армія російських окупантів тримати такий удар. Поки зрозуміло, що адекватно наступати загарбники не здатні.

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Головне питання – як сильно ЗСУ зможуть знищити окупантів

На його думку, від контрнаступу ЗСУ на Херсон багато в чому залежить подальший хід війни. Це буде перше серйозне випробування для російської армії на стійкість. Тут може визначитися межа поразки окупантів – чи загарбників відкинуть на кордони станом на 23 лютого чи на 1991 рік.

Якщо ЗСУ зможуть серйозно погромити окупантів в Херсоні, то цілком можливо, що в подальших бойових діях армію окупантів так само знищать.

Наскільки російська армія буде розгромлена – зараз перевіряється в Херсоні. Сказати категорично, на який день вони втечуть – важко, бо ми не знаємо багато чого. До прикладу, яка наступальна потужність ЗСУ, які ресурси зможе підтягнути путін, щоб втримати Херсон тощо, – зазначив Яковенко.

Він вважає, що поповнити ймовірні втрати путін все ж таки зможе. Адже зараз він згрібає "живу масу" з регіонів, де домінує бідність.

Ігор Яковенко про ситуацію в Херсоні: дивіться відео

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, яким буде наступний етап війни. росіяни, ймовірно, спробують відновити свій наступальний потенціал.