путін у розпачі, контрнаступ на Херсон вирішить його долю, – Піонтковський
росія продовжує шантажувати Україну, тому що розуміє, що програє у війні. Тому путіну зараз важливо будь-якою ціною досягти припинення вогню.
Оскільки контранступ українських оборонців вирішить долю кремлівського диктатора. Про це в ефірі 24 каналу сказав публіцист та політолог Андрій Піонтковський.
Увага російські військові почали вивозити свої сім'ї з окупованого Херсона
За його словами, погрози підірвати Запорізьку АЕС та завод байрактарів, якщо він відкриється в Україні, ракетні обстріли житлових кварталів – це теж шантаж.
путіну зараз важливо будь-якою ціною досягти припинення вогню, тому що він розуміє, що програє війну. І контрнаступ на Херсон вирішить його особисту долю,
– вважає Піонтковський.
Річ у тім, що звільнення Херсона від російських окупантів викличе шок як у суспільстві, так і в елітах, а особливо – у путінському бункері.
"путін зараз у відчаї, він кинув усі сили, зокрема й інформаційні, щоб хоч якось виправити ситуацію. Це показує, як він почувається, що його загнали в кут", – додав Піонтковський.
В ОП прокоментували заяви про Заяви про контрнаступ на Херсон
- В Офісі Президента кажуть, що заяви про контрнаступ на Херсон були частиною інформаційно-психологічної операції, як і всі публічні коментарі. Проте при цьому, Збройні Сили України справді успішно працюють на Півдні.
- Однак там наголосли на успішних діях українських військових на Херсонському напрямку.
Успішні дії ЗСУ на Херсонщині: головне
ЗСУ знову влучно вдарили по двох мостах через Дніпро – Антонівському та Каховському. А 9 серпня ворог залишився без зенітно-гарматного комплексу "Панцир-С1", а також танків, гаубиць та живої сили.
В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що окупанти вже не обстрілюють Миколаїв з С-300, бо їх знищили наші оборонці.
Цікаво – як ЗСУ контролюють всю логістику на Херсонщині: дивіться відео