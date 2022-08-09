путін у розпачі, контрнаступ на Херсон вирішить його долю, – Піонтковський

росія продовжує шантажувати Україну, тому що розуміє, що програє у війні. Тому путіну зараз важливо будь-якою ціною досягти припинення вогню.

Оскільки контранступ українських оборонців вирішить долю кремлівського диктатора. Про це в ефірі 24 каналу сказав публіцист та політолог Андрій Піонтковський.

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За його словами, погрози підірвати Запорізьку АЕС та завод байрактарів, якщо він відкриється в Україні, ракетні обстріли житлових кварталів – це теж шантаж.

путіну зараз важливо будь-якою ціною досягти припинення вогню, тому що він розуміє, що програє війну. І контрнаступ на Херсон вирішить його особисту долю,

– вважає Піонтковський.

Річ у тім, що звільнення Херсона від російських окупантів викличе шок як у суспільстві, так і в елітах, а особливо – у путінському бункері.

"путін зараз у відчаї, він кинув усі сили, зокрема й інформаційні, щоб хоч якось виправити ситуацію. Це показує, як він почувається, що його загнали в кут", – додав Піонтковський.

В ОП прокоментували заяви про Заяви про контрнаступ на Херсон

В Офісі Президента кажуть, що заяви про контрнаступ на Херсон були частиною інформаційно-психологічної операції, як і всі публічні коментарі. Проте при цьому, Збройні Сили України справді успішно працюють на Півдні.

Однак там наголосли на успішних діях українських військових на Херсонському напрямку.

Успішні дії ЗСУ на Херсонщині: головне

ЗСУ знову влучно вдарили по двох мостах через Дніпро – Антонівському та Каховському. А 9 серпня ворог залишився без зенітно-гарматного комплексу "Панцир-С1", а також танків, гаубиць та живої сили.

В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що окупанти вже не обстрілюють Миколаїв з С-300, бо їх знищили наші оборонці.

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