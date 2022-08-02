На Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів вже 53 населені пункти, – ОВА

Збройні Сили України щодня показують відмінні результати своєї роботи. В останній тиждень це особливо стосується Херсонської області.

На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 53 населені пункти

26 липня наші захисники завдали філігранних ударів по важливому шляху для російських окупантів – Антонівському мосту. Також звільняють від росіян населені пункти області – наразі відомо про 53. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом,

— сказав Бутрій.

Він додав, що до повного звільнення військові проводять ще певні дії, зокрема мовиться про розмінування цих територій.

Як відомо, більшість із звільнених населених пунктів – на півночі області, поблизу меж Дніпропетровщини. Назви поки не розголошують.

Водночас деокуповані території продовжують потерпати від обстрілів росіян, тому очільник ОВА ще не рекомендує місцевим повертатися.

Жданов про те, чи варто очікувати швидкого звільнення частини Херсонщини

Військовий експерт Олег Жданов висловив свою думку щодо того, чи може ЗСУ швидко звільнити частину Херсонської області.

За його словами, Генеральний штаб, ймовірно, має певний план щодо знищення російських військ, тому не виключає, що на Херсонщині може виникнути пастка для окупантів.

Жданов припускає, що українські захисники можуть відрізати сили окупантів, які росія перекидає у Херсонську область.

Хоча, якщо вони приймуть спробу наступу, то картина може бути трошки інша,

– зауважив експерт.

Він пояснив, що нам доведеться зупинити цей наступ, а вже потім здійснювати заходи щодо розгрому цього угруповання військ. Збройні Сили України точно з цим впораються, адже останнім часом показують відмінну роботу, тим паче вони вже потренувалися на тих загарбниках, які нині перебувають на правому березі.

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