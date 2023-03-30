Контрнаступ неминучий: які 2 головні складові його успіху

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ почнеться в квітні чи травні. Також він додав, що наступальні дії української армії відбуватимуться по декількох напрямках.

Ексрадник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов, як і міністр оборони Резніков, впевнений, що наш контрнаступ є неминучим. За його словами, питання часу, коли саме він відбудеться і по яких напрямках. Про це він розповів 24 Каналу.

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Звільнення без контрнаступу є неможливе

Він зазначив, що і Президент України, і українські посадовці неодноразово заявляли, що контрнаступ відбудеться і що наша ціль – звільнення територій України у кордонах станом на 1991 рік. А звільнення без контрнаступу є неможливим.

За його словами, є суб'єктивні фактори, які свідчать про те, що контрнаступ розпочнеться саме навесні і він матиме 2 складові:

зупинення наступального потенціалу ворога – те, що зараз діється на Бахмутському та Авдіївському напрямках;

виснаження ворога – кожного дня він втрачає живу силу – приблизно 1000 людей. Також ми знищуємо його техніку.

Водночас Україна отримує військову техніку від партнерів.

Німеччина заявила, що ту техніку, яка вона мала поставити нам, вже в Україні. І кожного дня ми чуємо, зокрема від нашого Головнокомандувача, що нам продовжує надходити допомога, –

зауважив він.

Смірнов підкреслив, що на багатьох полігонах проходять навчання, де наші військові опановують всю цю техніку. А також проходять навчання 8 бригад "Гвардії наступу".

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Важливий контекст

"Дійсно, багато хто говорив, починаючи від наших розвідників і закінчуючи політиками, що контрнаступ розпочнеться в другій половині весни – на початку літа. І є певна сума сил та факторів, які про це говорять", – припустив ексрадник глави МВС.

На його думку, міністр Резников точно знає що і навіщо він говорить. Але ще дуже важливий контекст.

"Коли наш Президент в інтерв'ю закордонному виданню говорить, що у нас немає снарядів. Це не означає, що їх у нас немає, наприклад, на передовій, і нашим хлопцям немає з чого стріляти. Він у такий спосіб посилає меседж тій країні, виданню якої він дає інтерв'ю, щоб вона пришвидшила допомогу, приміром, снарядами чи іншою технікою. Тому дуже важливо розуміти, що і для кого він говорить", – вважає Ростислав Смірнов.

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