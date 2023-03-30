Контрнаступ неминучий: які 2 головні складові його успіху
Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ почнеться в квітні чи травні. Також він додав, що наступальні дії української армії відбуватимуться по декількох напрямках.
Ексрадник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов, як і міністр оборони Резніков, впевнений, що наш контрнаступ є неминучим. За його словами, питання часу, коли саме він відбудеться і по яких напрямках. Про це він розповів 24 Каналу.
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Звільнення без контрнаступу є неможливе
Він зазначив, що і Президент України, і українські посадовці неодноразово заявляли, що контрнаступ відбудеться і що наша ціль – звільнення територій України у кордонах станом на 1991 рік. А звільнення без контрнаступу є неможливим.
За його словами, є суб'єктивні фактори, які свідчать про те, що контрнаступ розпочнеться саме навесні і він матиме 2 складові:
- зупинення наступального потенціалу ворога – те, що зараз діється на Бахмутському та Авдіївському напрямках;
- виснаження ворога – кожного дня він втрачає живу силу – приблизно 1000 людей. Також ми знищуємо його техніку.
Водночас Україна отримує військову техніку від партнерів.
Німеччина заявила, що ту техніку, яка вона мала поставити нам, вже в Україні. І кожного дня ми чуємо, зокрема від нашого Головнокомандувача, що нам продовжує надходити допомога, –
зауважив він.
Смірнов підкреслив, що на багатьох полігонах проходять навчання, де наші військові опановують всю цю техніку. А також проходять навчання 8 бригад "Гвардії наступу".
Чи розпочнеться контрнаступ ЗСУ навесні: дивіться відео
Важливий контекст
"Дійсно, багато хто говорив, починаючи від наших розвідників і закінчуючи політиками, що контрнаступ розпочнеться в другій половині весни – на початку літа. І є певна сума сил та факторів, які про це говорять", – припустив ексрадник глави МВС.
На його думку, міністр Резников точно знає що і навіщо він говорить. Але ще дуже важливий контекст.
"Коли наш Президент в інтерв'ю закордонному виданню говорить, що у нас немає снарядів. Це не означає, що їх у нас немає, наприклад, на передовій, і нашим хлопцям немає з чого стріляти. Він у такий спосіб посилає меседж тій країні, виданню якої він дає інтерв'ю, щоб вона пришвидшила допомогу, приміром, снарядами чи іншою технікою. Тому дуже важливо розуміти, що і для кого він говорить", – вважає Ростислав Смірнов.
Підготовка до контрнаступу ЗСУ: що відомо
- Міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що Україна має "дуже хороші шанси" провести успішний контрнаступ. На його думку, цьому сприяє постачання від партнерів зброї Україні та суттєве виснаження російських сил на фронті.
- Радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс вважає, що коли настане час для контрнаступу, Україна матиме значну сильнішу армію, ніж на початку війни. Він зауважив, що вже цієї весни контрнаступ України шокує світ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що не потрібно сприймати контрнаступ, який має відбутися, як вирішальну битву. На його думку, це може спровокувати деякі сили на заході схилити Україну до пошуку "компромісу" з Росією.