Українські солдати та командири зробили диво, – колишній головком Муженко оцінив контрнаступ ЗСУ

Український контрнаступ триває вже пів року. Жодна армія світу, ймовірно, не змогла б зробити те, що зробили військовослужбовці ЗСУ.

Про це заявив колишній головнокомандувач Віктор Муженко. Генерал зауважив, що навіть попри несприятливі умови, українські війська потіснили окупантів.

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"Можливо, жодна армія світу такого не могла зробити"

"Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи – солдати й командири – зробили диво", – підкреслив Муженко.

Колишній головком пояснив, що за несприятливих фізико-географічних умов, за відсутності переваги в повітрі, без вогневої переваги, за наявності глибоко ешелонованих кілометрових мінних полів та суттєво зміцнених фортифікацій українські війська все-таки потіснили окупантів.

І те, що зробили військовослужбовці ЗСУ, можливо, жодна армія світу такого не могла зробити,

– наголосив генерал.

Зеленський оцінив перебіг контрнаступу

оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Глава держави зауважив, що ми хотіли швидких результатів. З цієї точки зору, на жаль, досягти цього не вдалося.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що Україна не отримала від партнерів усієї необхідної зброї, а обмеження в розмірі військової сили перешкоджали швидкому просуванню.

Однак, ми в жодному разі не повинні здаватися. Росія цього не дочекається.

Президент зауважив, що за останні кілька місяців все ж були позитивні моменти. Зокрема, Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків у боротьбі проти краще озброєного та укріпленого ворога.

Зверніть увагу! Щосекунди українські військові борються проти російського агресора за нашу незалежність та свободу. Крок за кроком захисники та захисниці просуваються вперед і звільняють населені пункти від загарбників. Зокрема, вже деокупували Андріївку, Роботине, Кліщіївку тощо.

Контрнаступ – це не шоу чи кінострічка. За деокупацію кожного метра рідної землі воїни платять кров'ю. Герої віддають найдорожче, – свої життя.

Україні терміново необхідна допомога, зокрема, засоби ППО. Це пришвидшить просування Сил оборони та звільнення територій від бійців Владіміра Путіна, які вбивають мирне населення та руйнують цивільну інфраструктуру.