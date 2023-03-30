Війни – це серії битв, – Кулеба закликав не сприймати контрнаступ як вирішальний момент

Незабаром Збройні Сили України планують почати новий контрнаступ. Однак у МЗС закликали не сприймати його як вирішальну битву.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, наратив про вирішальний момент – небезпечний для України.

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Контрнаступ ЗСУ – це не вирішальний момент

Кулеба закликав не сприймати майбутній контрнаступ ЗСУ як вирішальну битву війни. Це може посилити сили на Заході, які хочуть підштовхнути Київ до так званого "компромісу" з Москвою.

Міністр наголосив, що Україна має протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви.

За словами Кулеби, усі війни – це серія битв. Якщо цей контрнаступ розглядатиметься як вирішальний, але не призведе до звільнення всієї окупованої території, то "деякі люди можуть сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер ми можемо продумати альтернативний сценарій".

Якщо вона так розглядатиметься, але не призведе до повного звільнення нашої території, то деякі можуть сказати, що тепер потрібно продумати альтернативний сценарій. Але для нас немає альтернативи,

– зазначив міністр.

Кулеба додав, що західних урядів є меншість голосів, які можуть почати наполягати на припиненні військової допомоги Україні та вогню на фронті.

"Вони всюди: у Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні. Вони спробують зробити щось творче на кшталт "Мінська-3", – наголосив міністр.

Що відомо про майбутній контрнаступ ЗСУ