Путін отримав гучного ляпаса напередодні третьої річниці війни

Сили оборони України пішли у контрнаступ у Курській області. Як відомо, прорив українських військ на територію Курщини був однією з найголовніших подій у війні у 2024 році. Не тільки з військового, а й політичного погляду.

Неочікуваний поворот для Путіна

Те, що ЗСУ вдалося закріпитися у російському регіоні, продемонструвало некомпетентність російського військового і політичного керівництва. За 2 роки війни Росія не подумала про те, щоб забезпечити безпеку регіонів, які розташовані біля державного кордону з Україною. Пихаті російські генерали були впевнені, що війна може відбуватися лише на українській території. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Саме тому прорив українських військ у Курській області став неприємним сюрпризом для Владіміра Путіна. Однак агресор продовжував вважати пріоритетом наступ своїх військ у Донецькій області. Москві знадобилося кілька місяців, щоб зібрати угрупування, завданням якого було вибити ЗСУ з Курської області. Наприкінці року стало відомо, що до цього угрупування могли доєднатися загони військових з КНДР.

Однак їм все одно не вдалося виконати завдання, яке поставив Путін. Навіть на своїй підсумковій конференції у грудні минулого року Путін не зміг назвати хоча б приблизної дати відновлення Росією контролю над своєю суверенною територією. Це прозвучало як гучний ляпас агресору напередодні третьої річниці його великої війни з Україною.

Тепер виявилося, що українські війська можуть переходити у контрнаступ і повертати собі контроль над районами Курської області, які в останні місяці повернулися під контроль збройних сил Росії. Це говорить про те, що Путіну не вдалося створити ефективного угруповання, здатного впоратися зі своїми завданнями.

Це говорить ще й про дефіцит живої сили й техніки для самої Росії. Це можна побачити не тільки на досвіді російських атак у Курській області й актуального українського контрнаступу. Крах режиму сирійського диктатора Башара Асада у Сирії також за великим рахунком пов'язаний з тим, що у Москви просто нема додаткових військових резервів. Усі зусилля Росії зосередженні сьогодні на Донбасі й бажанні Путіна і його генералів встановити повний контроль над кордонами Донецької області України і перейти у можливий наступ на інші українські регіони. Однак резервів для того, щоб виконати цей амбітний план агресора, не вистачає.

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Саме тому Путін фактично кинув Башара Асада напризволяще, а угруповання російських військ на території Сирії скорочувалися з кожним днем. Урешті-решт стало очевидним, що російська авіація не готова до серйозних дій, щоб захистити позиції давнього союзника чи навіть російські воєнні бази на сирійській території.

Тепер ми бачимо приблизно таку ж ситуацію і в Курській області. У російської армії є всі шанси втратити контроль над частиною цього регіону. Це означає, що війна триватиме не лише в Україні, а й у Росії, нагадуючи про обмеженість ресурсів та некомпетентність військового і політичного керівництва Росії.

Який вихід є у Путіна у цій ситуації?

Перший . Перекинути частину військ з Донецького напрямку на Курський, щоб хоча б призупинити наступ ЗСУ. Однак це загальмує наступ російської армії на Донецькому напрямку і змусить Путіна погодитися з тим, що росіянам не вдасться швидко встановити контроль над Донецькою областю.

. Перекинути частину військ з Донецького напрямку на Курський, щоб хоча б призупинити наступ ЗСУ. Однак це загальмує наступ російської армії на Донецькому напрямку і змусить Путіна погодитися з тим, що росіянам не вдасться швидко встановити контроль над Донецькою областю. Другий. Погодитися з тим, що ще частина території Росії перейде під контроль Збройних Сил України, і що таким чином війна відбуватиметься одразу на кількох фронтах – на суверенній території України та суверенній території Росії. Багаторічна війна, до якої продовжує готуватися Путін, буде багаторічною війною на території обох держав.

Погодитися з тим, що ще частина території Росії перейде під контроль Збройних Сил України, і що таким чином війна відбуватиметься одразу на кількох фронтах – на суверенній території України та суверенній території Росії. Багаторічна війна, до якої продовжує готуватися Путін, буде багаторічною війною на території обох держав. Третій. Шукати можливостей припинення бойових дій, користуючись інавгурацією Дональда Трампа і його бажанням припинити вогонь. Однак у цій ситуації Путіну доведеться погодитися з багаторічним контролем ЗСУ Курської області, якщо сам він бажатиме зберегти контроль над окупованими територіями України.

Це серйозна проблема для Путіна. Можливо, саме тому його війська й отримали завдання вибити українців з території Курської області, щоб мова йшла виключно про суверенні території України. Однак, як бачимо, російські військові з цим завданням не впоралися.