Ми на фінальному етапі підготовки до контрнаступу, всі фактори уже сходяться, – генерал армії

Україна активно готується до контрнаступу. Різні фактори вже починають сходитися. І зовсім скоро прийде час визволяти території від окупантів.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. На його думку, Україна зараз перебуває на фінальному етапі підготовки до контрнаступу ЗСУ.

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Коли може розпочатися контрнаступ

Як наголосив Маломуж, різні фактори вже поступово сходяться. Підготовка українських військових з різних бригад триває, а подекуди вже закінчилася.

Утім, безперечно робота над контрнаступом ще відбувається. Потрібно врахувати значну кількість факторів – від погоди до розташування підрозділів ворога – перед тим, як розпочати саму операцію.

Тому найближчі 1 – 1,5 – 2 місяці будуть визначальними для нашої операції. Командування зробить усе можливе, щоб контрнаступ був несподіваним для ворога,

– зазначив Маломуж.

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Він вважає, що більшість елементів підготовки перебувають на завершальній стадії. І скоро настане момент, коли потрібно буде максимально вибивати ворога з окупованих територій.

Україна активно готується до контрнаступу: коротко