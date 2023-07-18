На Куп'янському напрямку ініціатива вже на стороні ЗСУ, є просування біля Бахмута, – Маляр

Ситуація на фронті надзвичайно напружена та міняється по кілька разів на день. За словами Ганни Маляр, на Куп'янському напрямку ініціатива вже на стороні ЗСУ.

У своєму дописі вона поділилася актуальною інформацією з фронту. Заступниця міністра оборони України також додала, що поблизу Бахмута наші захисники просуваються.

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ЗСУ перехопили ініціативу біля Куп'янська

Ганна Маляр зазначила, що російські загарбники безрезультатно наступають на Куп'янському напрямку. Там точаться бої. Причому ініціатива вже на боці наших військових.

Вона також звернула увагу на ситуацію на південному фланзі довкола Бахмута. Станом на сьогодні, як і впродовж попередніх днів, там фіксували просування захисників України.

Якщо говорити про північний фланг, то там 18 липня точилися бої. Російські загарбники не полишають спроб повернути позиції, які вони втратили. Ганна Маляр підкреслила, що нашим військовим доводиться мати справу зі:

щільним замінуванням;

інтенсивним вогнем з боку ворога.

Наші військові продовжують робити все можливе для того, щоб вибити ворога з рідної землі. Сирський пояснив, чому їхнє просування не настільки стрімке, як би цього могли хотіти люди.

Чому ЗСУ просуваються повільніше

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський звернув увагу на важливу деталь. За його словами, на Сході та Півдні земля всіяна мінами, а також оборонними загородженнями. Крім того, російські загарбники там зробили багато опорних пунктів.

Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б,

– наголосив Сирський.

Водночас Сирський наголосив, що в України наявна одна беззаперечна перевага. За його словами, мовиться про єдність військового керівництва, а також довіру між захисниками нашої держави.

Наголошуємо, що контрнаступ ЗСУ – не реаліті-шоу. Кожний звільнений метр дається ціною здоров'я та життів наших захисників. Тож очікувати на стрімкий результат не варто. Найкраще, що ви можете зараз робити, – підтримувати наших військових. Донатьте! Будьте волонтерами! Поширюйте інформацію!