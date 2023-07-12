ЗСУ суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності Росії, – Міноборони

У Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на Сході та Півдні. Ганна Маляр повідомила про просування наших захисників.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася гарними новинами. У своїх соцмережах повідомила про успіхи ЗСУ на фронті.

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Що відбувається на Півдні

Маляр заявила, що нашим захисникам вдалося підірвати спроможності російських окупантів на Південному напрямку.

За останні тижні наші оборонці на Півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась,

– зазначила вона.

ЗСУ продовжили 12 липня наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами представниці Міноборони, українські воїни виконують чимало задач, щоб послабити загарбників та відпрацювати обставини до подальших дій.

Яка ситуація на Сході

У цю середу, 12 липня, росіяни намагалися просунутися на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Однак ворог зазнав невдачі. Як пояснила Маляр. Сили оборони успішно стримали наступ російських окупантів.

Заступниця Олексія Резнікова повідомила про просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. Мовиться про південний фланг довкола Бахмута, де наші захисники наступали. Сили оборони зайняли рубежі та почали закріплюватися. За її словами, тривають важкі бої.