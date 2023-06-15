Успіхи є скрізь, але й опір ворога потужний, – Маляр про ситуацію на гарячих точках фронту

Українські Сили оборони продовжують успішно наступати на кількох напрямках фронту. Попри це, російські солдати концентрують величезні зусилля, щоб призупинити просування наших військ.

Про це в ефірі національного марафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що ворог також збільшив кількість обстрілів лінії фронту, передає 24 Канал.

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Маляр висловилася про контрнаступ ЗСУ

Заступниця очільника Міноборони зазначила, що наразі українські солдати як наступають, так і проводять оборонні дії. За її словами, успіхи в Збройних Сил є на різних напрямках фронту.

Звісно, що на різних ділянках це різні успіхи, але менше з тим вони є на всіх напрямках,

– сказала вона.

Однак Маляр наголосила, що процес наступу не відбуватиметься з “кінематографічною швидкістю”. Адже ворог теж намагається проводити свій наступ і заважає нашим військам звільняти українські землі.

"Дійсно, процеси відбуваються значно повільніше, ніж хочеться. Ми повинні розуміти, що ворог просто так свої позиції здавати не буде. Звісно, є величезний опір", – підкреслила заступниця.

Зокрема, це проявляється і в тому, що росіяни стали частіше завдавати авіаційні та ракетні удари, а також обстрілювати позиції українських солдатів з мінометів та артилерії. Крім цього, вони підтягують свої резерви на околиці Бахмута.

Вони підвели ближче до Бахмутського напрямку один з підрозділів, який перемістили з іншого напрямку,

– сказала Маляр.

Наостанок вона зазначила, що біля Бахмута тривають тяжкі бої, бо наші сили просуваються, а ворог не дає. На Півдні ж є успіхи, але й опір росіян теж доволі серйозний.

Маляр уточнила ситуацію на фронті

Згодом заступниця міністра оборони у своєму телеграм-каналі виклала пост, в якому розповіла більш детально про ситуацію на різних напрямках. Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку триває успішний наступ в напрямку населених пунктів Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне, що на Донеччині.

На Бердянському та Маріупольському напрямках Силам оборони вдалося просунутися на відстань близько 1 кілометра. Зокрема, тривають бої в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки у Донецькій області.

Маляр запевнила, що наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед, завдаючи значних втрат ворогу.

Сили оборони звільняють українські території