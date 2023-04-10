Полеміка навколо контрнаступу – це обговорення чиїхось припущень, – Маляр

Обговорювання планів щодо українського контрнаступу – це обговорювання чиїхось припущень. Адже офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи.

Мовиться про президента Володимира Зеленського, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Обговорення планів ЗСУ – це обговорення чиїхось припущень

Маляр зауважила, що сучасна війна – це насамперед інформаційна війна.

"І ми повинні бути готовими до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", – наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що єдиною правдивою інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті. Тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення, очевидно, чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть 3 особи, якщо мова про контрнаступ – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ,

– підкреслила Маляр.

Вона підсумувала, що всі інші лише їх цитують.

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Контрнаступ ЗСУ: коротко