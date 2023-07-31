Не лише кілометри: Маляр розповіла, як варто оцінювати наступ ЗСУ

У Міноборони закликають оцінювати наступ Сил оборони не тільки кілометрами просування. Важливе значення мають втрати, які українські військові завдають Росії.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі одного з українських каналів заявила, що варто говорити про те, скільки знищено ворожої сили, пише 24 Канал. За її словами, це та сила, якою противник через втрати не може рухатися углиб України.

Дивіться також Росіяни штурмують під Куп'янськом, ЗСУ наступають біля Бахмута: карта боїв за 31 липня

Робота ЗСУ просувається так, як повинна

Як приклад вона сказала, що кожного тижня знищується десятки складів ворожої зброї. "Це все, що повинно було в нас полетіти, не полетить", – зазначила Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що за тиждень знищується сотні, а то й тисячі ворожого особового складу. "Це ті, що повинні були піти сюди", – додала вона.

Маляр також нагадала про Бахмутську операцію, внаслідок якої було знищено чимало вагнерівців.

Фактично вагнерівці там були розбиті. Це всі ті, що, якби ми їх не зупинили, вони б рушили далі в Україну,

– сказала заступниця міністра.

"Тому робота Збройних Сил якісна і вона просувається так, як повинна", – сказала Маляр і закликала набратися терпіння.

Яка ситуація на фронті