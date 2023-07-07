Те, що ми мовчимо, не означає, що ми нічого не робимо: Міноборони опублікувало загадкове відео

Міністерство оборони заінтригувало користувачів соцмереж новим відео. Вочевидь у відомстві вирішили всім нагадати, що наші захисники не б'ють байдики, а ризикують життям та звільняють Україну від російських окупантів.

Оборонне відомство опублікувало ролик, який, ймовірно, присвячений контрнаступу ЗСУ. Допис містив у собі всього одне речення.

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Що саме сказали у Міноборони

Міністерство оборони натякнуло, що ЗСУ зайняті ділом. Відомство створило твіт англійською.

Те, що ми мовчимо, не означає, що ми нічого не робимо,

– зазначається у повідомленні.

У підтвердження цих слів Міноборони додало відеоролик.

На кадрах наші захисники прикладають вказівні пальці до губ, потім з'являється вислів "мовчання – золото", що теж написаний англійською, та цитується речення з допису. А після цього йде нарізка з нелегкою роботою Сил оборони. На відео показано, як ЗСУ переміщуються на передові позиції, звільняють території від російських загарбників, встановлюють українські прапори у населених пунктах, що вдалося відбити в окупантів, та живуть у дуже складних умовах. Відеоролик завершується англійським прислів'ям "дії говорять голосніше за слова".

Загадковий ролик із нашими захисниками: відео Міноборони України

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