Оголошення про початок не буде, – у Міноборони показали промовисте відео

У Міністерстві оборони показали відео з красномовним натяком. Наголосили, що оголошення про початок не буде.

Плани люблять тишу. Так підписала відео заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 Канал.

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Промовисте відео з військовими

На оприлюднених кадрах наші воїни зі зброєю в руках, на фоні військової техніки, на різних ділянках фронту та головне: усі показують один і той самий жест – зберігайте тишу.

Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде,

– підкреслила Ганна Маляр.

Промовисті кадри з українськими воїнами: дивіться відео

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