ЗСУ в наступі, але росіяни хочуть повернути втрачені позиції, тривають активні бої, – Міноборони

Південь – це основний напрямок наступу Сил оборони України. Скрізь на південному напрямку російські окупаційні війська перебувають в обороні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що на Півдні Сили оборони рухаються, а окупанти – обороняються. Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Ворог не просто стоїть в обороні на Півдні

Заступниця міністра зазначила, що ситуація на Півдні – дуже динамічна. Вона пояснила, що ворог не стоїть статично в обороні, а навпаки – тривають активні бої.

Коли здається, що новини якісь дуже схожі одна на одну щодня, насправді ситуація дуже динамічна. Те, що ворог в обороні, це не означає, що вони просто стоять в обороні. Це означає, що там тривають дуже активні бої,

– сказала Маляр.

Крім того, вона повідомила, що про інтенсивні бойові дії та гарячу ситуацію свідчить кількість обстрілів. Так, на південному фронті з боку ворога вистрілюються сотні тисяч боєприпасів. Зокрема, нараховується 4 – 5 тисяч обстрілів за тиждень.

Заступниця міністра оборони додала, що ворог не хоче залишати населені пункти, які були визволені, зокрема Роботине. Тому окупанти продовжують вести боротьбу.

Відтак, як сказала Маляр, українським військовим доводиться захищати від ворожих штурмів ті позиції, які наші бійці зайняли та закріпилися. За її словами, росіяни хочуть повернути втрачені позиції.

Щодо Мелітопольського напрямку, то Маляр повідомила, що ЗСУ поступово просуваються.

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