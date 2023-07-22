Український контрнаступ набирає оберти, – Зеленський

Українські оборонці поступово щодня просуваються вперед, звільняючи від російських загарбників все більше територій. При цьому очікується, що контрнаступ після повільного початку невдовзі набере темп.

Про це заявив Президент Україн Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 липня, на Аспенському безпековому форумі. Він пояснив, що сьогодні повільніший, ніж очікували, темп операції зумовлений пізнішим її початком та браком боєприпасів.

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Контрнаступ може набрати обертів

Передусім він зазначив, що спершу контрнаступ планували розпочати весною. Однак ці задуми довелося втілювати пізніше, адже в України не вистачало боєприпасів, озброєнь та належно підготовлених бригад на цих озброєннях.

Ми не хотіли втрачати своїх людей, свій особовий склад і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому вони досить обережно підходили до наступальних дій,

– сказав президент.

Темпи сьогоднішнього контрнаступу ж сповільнює те, що за час менших контрнаступальних дій окупанти мали більше часу для замінування української землі та побудови ліній оборони.

Безумовно, вони мали трохи більше часу, ніж їм було потрібно, тому що вони побудували всі ці лінії. І дійсно, у них було багато мін на наших полях через те, що темпи наших контрнаступальних дій були меншими,

– пояснив Зеленський.

Однак попри будь-які труднощі контрнаступ нашої держави прогресує. Ба більше, як сказав президент, "ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів, тому що ми вже проходимо деякі місця замінування і розміновуємо ці території".

В США очікують змін на українському фронті

Держсекретар США Ентоні Блінкен на Аспенському безпековому форумі зазначив, що також очікує змін на українському фронті. Разом з тим він застеріг від передчасних висновків щодо контрнаступу Збройних сил.

Він наголосив, що США від самого початку говорили, що вибивати окупантів буде важко, адже "росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту". Однак попри всю їхню підготовку ліній захисту, за словами Блінкена, "українці пробиваються через них".

"Коли вони (захисники України – 24 Канал) розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", – підкреслив державний секретар США.