"Партнери хвилюються": у The Guardian відповіли, чому ЗСУ мають піти в контрнаступ уже зараз

Не вщухають розмови про потенційний контрнаступ Збройних Сил. Зокрема, західні журналісти поспілкувалися з нашими захисниками та запевнили, що найближчі місяці бойових дій будуть вирішальними.

Як зазначають аналітики, занепокоєння партнерів України зростає та успішна контрнаступальна операція, скажімо, на Півдні могла б допомогти відносинам між Києвом та Заходом і, вочевидь, розв'язати питання щодо постачання озброєння. Також у The Guardian поспілкувалися з військовим на позивний "Луг", який у 64-річному віці минуло року пішов захищати нашу державу від окупантів.

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Контрнаступ не за горами

Очікується, що цей контрнаступ розпочнеться уже за лічені тижні, а то – й місяці. За словами експертів, він стане критичним випробуванням для України.

Власне, лінія фронту упродовж уже тривалого часу є нерухомою, а також російські війська тримають під контролем майже п'яту частину нашої країни. На тлі цього зростають побоювання союзників щодо виділення допомоги Києву.

Найближчі місяці бойових дій покажуть, чи зможе Україна виконати обіцянки повернути всі свої території після того, як понад рік окупації дозволив Росії створити великі укріплення,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що найбільш оптимістичним серед усіх сценаріїв під час цієї операції є тріумф ЗСУ, яким він був весною та восени 2022 року, коли окупантів було видворено спершу з Півночі, а потім частково зі Сходу та Півдня України.

Усі цього чекають (контрнаступу – 24 Канал) і думають, що ми все вирішимо одним ударом. Це займе час і буде важко,

– констатував військовий "Луг".

Разом з тим в матеріалі The Guardian стверджують, що втрати Росії майже удвічі перевищують втрати Україні від початку повномасштабної війни.

Без зброї нічого не буде