Україна сама вирішує, – Столтенберг про контрнаступ ЗСУ та можливість "замороження" війни

У НАТО переконані, рішення щодо контрнаступу мають ухвалювати українці, які перебувають на місцях. Водночас Альянс не має допустити "заморожування" лінії фронту.

Єнс Столтенберг зазначив, через те, що війна за своєю природою є непередбачуваною, наразі ніхто точно не може сказати, як вона розвиватиметься упродовж року і коли саме завершиться.

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Рішення мають ухвалювати українці на місцях

Рішення щодо оперативних питань, наприклад, щодо нового наступу, мають ухвалювати українці, які перебувають на місцях, а відтак – найкраще володіють ситуацією,

– підкреслив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що відповідальність членів НАТО полягає в тому, аби забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій. І саме це союзники зараз роблять, надаючи військову підтримку, а також – забезпечуючи навчання на високому рівні.

"Навчання, щоб в українців була можливість використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема, бойовими танками", – додав високопосадовець.

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Столтенберг про можливість "заморожування" лінії фронту

Генсек НАТО зазначив, що з обережністю б розмірковував про ймовірність "заморожування" лінії фронту.

Вважаю, наша відповідальність полягає в тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде. Україна сама вирішує, які умови для переговорів прийнятні, який прийнятний результат,

– підкреслив Столтенберг.

Також він додав, що НАТО хотіло б бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі та відкинути солдатів Путіна. Саме це може створити умови для якихось переговорів.

Те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з силою на полі бою. Отже, якщо хочемо шляхом переговорів досягти рішення, при якому Україна завтра переможе як незалежна суверенна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку сьогодні,

– підкреслив генсек.