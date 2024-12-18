Росіяни волають, що ЗСУ готуються до наступу: полковник запасу сказав, чи можливо це зараз

Російські воєнкори розповідають, що Сили оборони України буцімто готуються до нового наступу. Чи варто вірити пропагандистам – питання риторичне.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан, зауваживши, що контрнаступ ЗСУ взагалі можливий. Але тут є багато різних деталей, на які варто звернути увагу.

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Що лякає російських воєнкорів

Як вважає Світан, у Росії явно звернули увагу на заяву Зеленського про 10 бригад, які просила озброїти Україна у міжнародних партнерів. Однак Захід укомплектував лише близько 2,5 бригад. Крім того, пропагандисти побоюються, що Україна може раптово просунутися далі на інших напрямках по території Росії.

Напрямок через Брянськ є одним з найкоротших шляхів до Москви. У російських воєнкорів сидить в голові цей напрямок. Плюс колись таки Захід укомплектує 10 українських бригад. Вони це все склали собі до купи. І вони викинули це в інформаційний простір як клікбейтну новину,

– сказав Світан.

Не варто слухати різних російських воєнкорів. Але, звісно, контрнаступ з часом цілком можливий. Наразі, звісно, говорити про кардинальну зміну ситуації на фронті. Україна поки не має достатньої кількості авіації та того ж далекобійного озброєння.

Все також залежить від того, які у нашої держави зараз реальні сили і засоби та що саме планують Сили оборони України. Напрямків насправді є досить багато.

Кілька готових бригад не зламають фронт. Але вони можуть посилити східний напрямок або ж піти на Курську область чи навіть в бік Брянської області. Не виключаємо роботу по Придністров'ю. Або ж навіть форсування Дніпра на різних ділянках. Напрямків багато. А от який оберуть і в якій послідовності – це вже вирішуватиме наш Верховний Головнокомандувач та Генштаб,

– підкреслив Світан.

Додамо, командир відділення аеророзвідки у 47-їй окремій механізованій бригаді "Маґура" Владислав Данко поділився спогадами про контрнаступ на Запоріжжі у 2023 році.