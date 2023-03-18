Риють окопи та йдуть на відчайдушні штурми: окупанти – в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Україна готується до контрнаступу, у зв'язку із чим отримує західне озброєння та техніку. Російські загарбники це розуміють та намагаються робити якісь дії, зокрема, риють окопи та відчайдушно штурмують.

Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Він наголосив, що попередні наші контрнаступальні дії стали цілковитою несподіванкою для окупантів.

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Як ворог готується до контрнаступу ЗСУ

Майор запасу ЗСУ зазначив, що противник розуміє, що має бути наш контрнаступ, та прораховує варіанти. Зокрема, окупанти будують у Криму фортифікаційні споруди, риють окопи.

На лівому березі річки Дніпро на південь від Херсона вони намагаються укріпитися, так само далі на Схід роблять фортифікаційні споруди,

– зауважив Гетьман.

Тобто, за його словами, росіяни розуміють, що ми, найімовірніше, атакуватимемо на Півдні, щоб вийти до азовського узбережжя та перерізати постачання з материкової Росії по суходолу загарбницьких військ та зброї до Криму.

Майор запасу ЗСУ зауважив, що багато аналітиків, зокрема закордонних, вважають, що такий варіант був би найбільш доречним. Але, де буде контрнаступ ЗСУ – вирішує наш Генштаб. До того ж попередні наші контрнаступальні дії стали цілковитою несподіванкою для окупантів.

Як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Навіщо окупанти штурмують Вугледар

Гетьман зауважив, що загарбники в очікуванні наступу ЗСУ намагаються знешкодити якомога більше наших сил та зайняти панівні позиції, щоб можна було відбивати атаки.

На його думку, це одна із причин того, чому окупанти продовжують штурмувати Вугледар. Інша причина – спроба атакувати звідти на Північ та намагатися оточити до Мар'їнки чи Авдіївки хоча б якусь кількість наших військ.

З іншого боку, щоб зайняти панівні висоти. А Вугледар – це панівна висота,

– сказав майор запасу ЗСУ.

Так, додав військовий експерт, окупанти намагаються перешкоджати нашим наступальним діям, які вони теж очікують на Півдні.

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