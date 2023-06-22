Хлопці вгризлися в оборону, сценарій продуманий ефективно, – ОП про наступ ЗСУ

ЗСУ проводять наступальні операції та просуваються вперед. Українське командування має ефективний сценарій збільшення тиску на російських окупантів.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, ЗСУ відома кількість російських військ на тимчасово окупованих територіях та ресурсу, який вони мають.

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"Сценарно це виглядає так: формувальні операції на різних напрямках; тестувальні операції на різних напрямках; невелике просування вперед – наші хлопці вже вгризлися в оборону; паралельно – збільшення інтенсивності вогню по тиловому забезпеченню, зокрема по розриву транспортного забезпечення російських окупаційних угруповань", – пояснив посадовець.

Складна ситуація на окупованих територіях

Михайло Подоляк зазначив, що ситуація на тимчасово окупованих Росією територіях України досить важка ситуація. Приблизно 20 тисяч полів заміновано, окупанти усе забетонували, набудували багато фортифікацій, вирили окопи, розконсервували та завезли стару техніку, з танків Т-64 та Т-65 зробили певні стаціонарні точки вогню.

Крім того, як розповів радник голови ОПУ, росіяни завезли туди величезну кількість мобілізованих. І хоч загарбники погано підготовлені, але все одно стріляють у напрямку України.

Заміновано все, що можна. Це один з трагедійних моментів після війни. Росія прийшла "звільнити" Схід України, як вони казали, бо там начебто населення "потребувало допомоги Росії". Вони його повністю знищують, там неможливо сьогодні жити. Вони продовжуватимуть знищувати соціальну інфраструктуру до кінця війни. Тобто до моменту, поки ми їх не виженемо зі своєї території,

– наголосив він.

Посадовець підкреслив, що потрібно буде час, аби зламати росіян. ЗСУ готові до цього психологічно, однак Україні вкрай необхідні винищувачі F-16, аби вибити останній "козир" Росії – тактичну авіацію та гелікоптери.

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