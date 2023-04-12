Україна впевнена у весняному контрнаступі, попри витік інформації, – глава Пентагону

На днях у мережу "злили документи" Пентагону. Глава відомства Ллойд Остін заявив, що це аж ніяк не вплине на весняний контрнаступ України. Адже наша держава у ньому впевнена.

За словами Ллойда Остіна, у нашої держави наразі є безліч можливостей, які дозволяють досягнути успіху у потенційному контрнаступі. Відповідну заяву він зробив під час виступу у Держдепі США у вівторок 11 квітня.

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В України "чудовий план"

Я щойно говорив зі своїм колегою в Україні, міністром Олексієм Резніковим. І ми говорили про низку питань, як ми зазвичай робимо,

– зауважив він.

Ллойд Остін відповів на питання, яке стосується "витоку документів" Пентагону. Чи матиме це вплив на плани нашої держави здійснювати контрнаступ. На думку глави відомства, українське керівництво залишається зосередженим на виконанні цього завдання.

За словами Остіна, в української сторони є "чудовий план" для початку активних операцій. Водночас він наголосив, що його деталі відомі лише президентові Володимиру Зеленському та іншим представникам керівництва нашої держави. Глава Пентагону підкреслив, що в Україні відчувають, що перебувають "у досить хорошій позиції".

І ми зосередимося на тому, щоб продовжувати надавати допомогу в забезпеченні безпеки, щоб вони могли продовжувати бути успішними, коли вони вирішать проводити наступальні операції,

– підкреслив Остін.

Контрнаступ може розпочатися влітку

Глава відомства підтвердив дату наступного засідання Контактної групи з питань оборони. Воно відбудеться

Про це напередодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зауважив, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини суспільства. Натомість міжнародні партнери не підганяють наше військо.

Глава уряду підкреслив, що наша держава неодноразово доводила, що може здійснювати контрнаступ. Водночас він додав, що ми потребуємо більше військового потенціалу від партнерів. Мовиться про танки, боєприпаси, літаки та бронетехніку.