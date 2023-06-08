ЗСУ впевнено просуваються по усій лінії зіткнення: зведення з фронту від Світана

Росіяни вчергове довели свій статус країни терористів. Підрив дамби на Каховській ГЕС став не лише величезною трагедією для півдня України, але й ускладнив оборону окупаційної армії на тимчасово захоплених територіях. Але плани щодо контрнаступу ЗСУ він не змінив, українські оборонці продовжують виконувати поставлені завдання і мають успіхи.

Про це в щоденному зведенні для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик інструктор Роман Світан. Він пояснив, на що зараз націлені дії росіян на фронті.

Важливо Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Росіяни поспіхом в істерії підривали дамбу на Каховській ГЕС, адже вода не лише змила їхню першу лінію оборони, а й знищила величезну кількість живої сили.

Росіяни не прорахували наслідки від підриву

Ще два тижні тому було помічено масштабний вивід техніки та живої сили з міста Олешки Херсонської області та інших великих населених пунктів. Вивід відбувся за третю лінію оборони, адже ще минулого року росіяни під час планування можливого підриву прорахували, куди дійде вода і за цією територією будували третю лінію оборони.

Щоправда, відійшли лише частини армії з важкою технікою, а стрілкові та піхотні частини навіть не попереджували.

Ймовірно, прийняття рішень було майже секундне, їх щось сильно налякало. Можливо, готовність нашого війська до форсування Дніпра в районі Херсона або, наприклад, готовність до спроб звільнення Каховської ГЕС, зараз важко сказати, гадаю, потім визначимо,

– додав полковник в запасі.

Зараз вода вже почала відходити з цих територій, однак засушуватися вона буде протягом кількох тижнів. Так росіяни виграли цей час для укріплення оборони.

Світан пояснив, як зараз можуть рухатися ЗСУ на Сході: дивитися відео

ЗСУ проводять вдалі операції на лінії бойового зіткнення

Міністерство оборони України повідомило, що в районі Бахмута ЗСУ перейшли до наступальних дій.

В суботу – неділю українські оборонці перейшли до наступальних дій, зараз вздовж всієї лінії фронту тривають формувальні операції з артилерійською підготовкою, розвідка боєм.

У Вугледарі, Авдіївці, Бахмуті, Сватовому є позитивна динаміка руху наших сил та засобів. Також активно почала працювати авіація, ППО на відрізках просування.

Якщо Маляр говорить, що в нас є успіхи та просування, отже уже, як мінімум, кілька днів це йде,

– додав Світан.

Імовірно, зараз триває операція ЗСУ з намірами відрізати окупаційну армію в Бахмуті від постачання, далі вийти на панівні висоти в напрямку Горлівки.

З півночі в напрямку Сіверська може готуватися операція щодо повернення Соледару.

"Я гадаю, після кількох успішних атак, росіяни ухвалять з військової точки зору правильне рішення відійти на Попасну. Рік ішли в одну сторону, і пів дня йтимуть в іншу", – припустив Світан.

Україна може отримати винищувачі від Австралії

Відомо, що Австралія готова передати Україні винищувачі McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Мовиться про 41 літак, це бригада.

За характеристиками літак схожий на F-16, дещо важчий через другий двигун. Може виконувати роль фронтового бомбардувальника, винищувача. F-16 більше виступає як винищувач-перехоплювач, натомість F/A-18 може непогано працювати по землі з допомогою керованих ракет.

Відновити ці літаки можна за кілька місяців, навчити льотний склад в Європі за 3 – 4 місяці.

Цей літак, якщо він буде нам переданий, потім зможе скласти кістяк нашої ядерної безпеки. Річ в тому, що літак може нести бомбу В61 – це ядерна бомба, з тактичним ядерним боєприпасом до пів мега тонни,

– розповів льотчик-інструктор.

Зробити це можна лише після вступу в НАТО, що дасть можливість Україні отримати ядерний запас.