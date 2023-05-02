Контрнаступ почнеться з "Ненацька": українці елегантно тролять окупантів

На тлі заяв про те, що контрнаступ почнеться "зненацька", українці вирішили елегантно потролити окупантів. У мережі вже можна знайти карти з містом "Ненацьк".

Російські окупанти вже не раз демонстрували від'ємний інтелект. Тому можна припустити, що зі словом "зненацька" у них теж не складеться.

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Загалом контрнаступ ЗСУ не на жарт лякає окупантів. Почувши, що все почнеться "зненацька", українці вирішили "підказати" окупантам, де розташоване загадкове місто, й згенерували чимало мемів.

"Таємний" план контрнаступу вже опублікували у мережі. Увага цілого світу – прикута до Ненацька.



Раптово – наступний стратегічний населений пункт / Скриншот з мережі





Розташування Ненацька варто тримати у секреті / Скриншот з мережі

Українці нагадують одне одному, як важливо не публікувати жодних даних про контрнаступ у Ненацьку.



Засекретити Ненацьк – завдання кожного / Скриншот з мережі

Феномен "Паляниці"

Раніше для російських окупантів справжнім випробовуванням стало слова "паляниця". Назву українського смаколика загарбники ніяк не могли перекласти. Зокрема, "паляницю" перекладали як "клубнику". Російська пропагандиста Ольга Скабєєва спробувала допомогти загарбникам, але вийшло ще гірше.

З перших днів повномасштабного вторгнення слово "паляниця" стала справжнім символом української боротьби.