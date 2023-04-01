Полковник СБУ назвав основне завдання контрнаступу ЗСУ
Збройні Сили України готуються до контрнаступу. Водночас головним завданням української армії може стати навіть не звільнення окупованих територій від російських загарбників.
Так, основним завданням ЗСУ під час контрнаступальних дій може бути саме знищення угруповань противника. Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат і секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.
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Основне завдання ЗСУ під час контрнаступу
Костенко пояснив, що під час ведення бойових дій контроль над територіями постійно змінюється. Однак для того, щоб війна не повторювалася і ворог втратив свій наступальний потенціал – необхідно знищити його війська.
Так, восени 2023 року українські захисники провели успішну контрнаступальну операцію на Херсонщині та звільнили території. Водночас ворог відступив і зберіг своє угруповання.
Відтак, Україна повернула свої території, але російські загарбники перекинули ці угруповання на інші напрямки, зокрема на Східний. А зараз продовжує тиснути там на позиції наших захисників.
Основне завдання контрнаступу – знищення наступального потенціалу противника, тобто його сил, засобів і техніки,
– припустив полковник СБУ.
Він підкреслив, що важливо не просто змусити окупантів піти з наших територій, а знищити ворога. Адже його відхід – це лише розтягування бойових дій.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські бійці можуть розпочати контрнаступальні дії вже у квітні – травні 2023 року. Крім того, Збройні Сили планують атакувати ворога одразу на кількох напрямках.
- Очільник Міноборони назвав кілька вирішальних факторів для успішного контрнаступу України. Так, важливу роль відіграватиме озброєння, яке наша держава отримала від партнерів, а також погодні умови. Крім того, у підготовці операції неабияку роль відіграє й оборона Бахмута.
- Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс заявив, що Україна матиме набагато сильнішу армію, коли настане час для контрнаступу. Також він переконаний, що операція по звільненню територій "шокує увесь світ".