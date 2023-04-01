Полковник СБУ назвав основне завдання контрнаступу ЗСУ

Збройні Сили України готуються до контрнаступу. Водночас головним завданням української армії може стати навіть не звільнення окупованих територій від російських загарбників.

Так, основним завданням ЗСУ під час контрнаступальних дій може бути саме знищення угруповань противника. Про це 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат і секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Основне завдання ЗСУ під час контрнаступу

Костенко пояснив, що під час ведення бойових дій контроль над територіями постійно змінюється. Однак для того, щоб війна не повторювалася і ворог втратив свій наступальний потенціал – необхідно знищити його війська.

Так, восени 2023 року українські захисники провели успішну контрнаступальну операцію на Херсонщині та звільнили території. Водночас ворог відступив і зберіг своє угруповання.

Відтак, Україна повернула свої території, але російські загарбники перекинули ці угруповання на інші напрямки, зокрема на Східний. А зараз продовжує тиснути там на позиції наших захисників.

Основне завдання контрнаступу – знищення наступального потенціалу противника, тобто його сил, засобів і техніки,

– припустив полковник СБУ.

Він підкреслив, що важливо не просто змусити окупантів піти з наших територій, а знищити ворога. Адже його відхід – це лише розтягування бойових дій.

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