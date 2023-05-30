Попри підступні обстріли Росії, Україна готується до контрнаступу, – CNN
Джерело:CNN
Попри те, що Росія завдає ракетних та дронових ударів по Україну, наша держава готується до довгоочікуваного контрнаступу. І це вже може статися незабаром.
Про наближення контрнаступу ЗСУ свідчать слова радника президента Михайла Подоляка. Наразі ведеться робота щодо збільшення інтенсивності обстрілів матеріально-технічного забезпечення окупантів.
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Україна готується до контрнаступу, попри обстріли
Іноземне видання CNN зазначає, що день початку контрнаступу швидко наближається.
Вже ведеться певна робота щодо збільшення інтенсивності обстрілів матеріально-технічного забезпечення Росії, щоб найближчим часом знизити їхню бойову спроможність, послабити обороноздатність,
– заявляв раніше Михайло Подоляк.
Удари, про які згадує Подоляк, часто називають "операціями". CNN раніше повідомляв, що вони почалися 12 травня.
"Все, що зараз відбувається, є передвісником контратаки, необхідною передумовою. Коли збільшується інтенсивність вогню, особливо по матеріально-технічному забезпеченню, коли збільшується кількість операцій", – зазначав Подоляк.
Так, Україна збільшила кількість ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних вузлах і базах тилового ешелону, таких як у Маріуполі та Бердянську.
Нещодавно у своєму зверненні президент Володимир Зеленський сказав, що час контрнаступу визначено, але не надав додаткових деталей. І попри явні ознаки того, що йде контрнаступ, Подоляк також відмовляється вказувати конкретні дати.
Контрнаступ буде в будь-якому випадку, і він буде успішним. Це буде не швидко, це займе деякий час, це буде складно, але все одно буде успішно,
– наголошував Подоляк.
Україна зможе закінчити війну ще в поточному році
Нещодавно радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що є головною умовою наближення нашої держави до миру в найближчій перспективі. За його словами, Україна просуває мирний план, що полягає у повному виведенні російських військ з території нашої держави. Будь-які перемовини чи інші "мирні формули", за його словами, зараз не мають сенсу.
Разом з тим, очевидно, що лише збройна підтримка від західних партнерів може гарантувати перемогу Збройних Сил. Тому й не виключено, що уже до кінця цього 2023 року ми переможемо, якщо союзники нададуть усе необхідне. Зокрема, йдеться про постачання артилерії, снарядів, ракет великої дальності та винищувачів.