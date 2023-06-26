Як виглядає контрнаступ на Вугледарському напрямку: неймовірна робота піхотинців і артилеристів

Вугледарський напрямок – важливий для контрнаступу, адже це великий транспортний вузол, а також він відкриває напрямок на Маріуполь. Артилеристи та піхотинці ЗСУ показали, як вони працюють по позиціях росіян, відстань до яких подекуди всього кілометр.

Артилеристи та піхотинці ЗСУ на Вугледарському напрямку озброєні причіпною гаубицею Д-30 калібру 122-мм, яку створили в СРСР ще наприкінці 1950-х років.

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Д-30 – гаубиця є однією з наймасовіших артсистем післявоєнного періоду та може відпрацьовувати по будівлях, піхоті й техніці ворога на відстані до 14 кілометра.

За словами гармашів, нещодавно вони знищили російську РСЗВ "Град" і прямим попаданням влучили у командно-спостережний пункт ворога. Майже відразу після нашого пострілу з гармати, росіяни відкрили вогонь у відповідь, але, на щастя, ніхто не постраждав.



Українські піхотинці на Вугледарському напрямку / Фото "Українського свідка"

Артилерія прикриває піхоту

Попри обстріл, знімальна група "Українського Свідка" вирушила на позиції піхоти. Журналісти йшли пішки (а подекуди бігли) небезпечною ділянкою: тут літають російські гелікоптери, які з повітря атакують наші позиції до 6 разів на день.

"Коли починається обстріл, який загрожує нашому життю, то ми звертаємось по допомогу до артилерії", – каже військовослужбовець Андрій.



Обличчя військових, які ведуть бій на нулі на Вугледарському напрямку / Фото "Українського свідка"

Піхотинці показали вітчизняне ноу-хау – дистанційну турель. Її розробила одна з львівських IT-компаній. Така установка, у порівнянні зі звичайною, є більш безпечною, адже кулеметник під час пострілу може бути у бліндажі та вести спостереження звідти.

Робота артилеристів та піхотинців на нулі: відео

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