Росіяни готують провокації на ЗАЕС, аби зупинити контрнаступ ЗСУ, – ISW

Кремль планує використати персонал місії МАГАТЕ як заручників. Крім того, окупанти можуть влаштувати провокації, створюючи загрози навколо окупованої ЗАЕС з метою стримати майбутній контрнаступ ЗСУ.

Про це йдеться у звіті американських аналітиків. Вони вважають, що так звана окупаційна влада намагається ще більше обмежити присутність експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

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Чого добивається Росія

Такими провокаціями окупанти намагаються змусити міжнародну спільноту визнати де-факто російське право власності на станцію.

Американські аналітики навели хронологію подій, аби показати, що Росія обмежує присутність місії МАГАТЕ на ЗАЕС:

10 лютого МАГАТЕ оголосило про затримку запланованої ротації персоналу місії на ЗАЕС із міркувань безпеки. Глава агентства Рафаель Гроссі заявив 20 лютого, що ситуація залишається нестабільною.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила 22 лютого, що Департамент ООН з питань охорони та безпеки відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін без належних на те причин, стверджуючи, що Росія зобов'язується забезпечити безпечний проїзд персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС.

1 березня представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що західні спецслужби зірвали планову ротацію місії МАГАТЕ, щоб звинуватити Росію у створенні перешкод для роботи експертів.

Окупанти намагаються зірвати плани ЗСУ

Аналітики ISW припустили, що Росія планує використати персонал місії МАГАТЕ, який застряг на станції, як заручників для тиску на міжнародну спільноту з вимогою визнати російське право власності на станцію.

Крім цього, російська та окупаційна влада намагається стримати український контрнаступ.

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