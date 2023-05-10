У Росії немає головного: в ЗСУ оцінили готовність росіян стримувати контрнаступ

До контрнаступу ЗСУ готується не лише Україна, але й Росія. Окупанти проводять фортифікаційні заходи, аби оборонятися від наступу українських військових. Проте лише це їм не допоможе.

Головною проблемою Росії перед контрнаступом ЗСУ є недостатня кількість навчених та мотивованих військових. Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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В окупантів немає мотивації

Україна надалі готується до контрнаступу. Міністр оборони Олексій Резніков раніше наголосив, що не варто мати завищені очікування щодо легкості наступальної операції. Україна обов'язково вийде на кордони 1991 року, але не все відбудеться одразу. Це багатоетапний процес.

Тим часом ворог уже готується до оборони. Зокрема на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти проводять фортифікаційні заходи.

Днями наші артилеристи підбили інженерну техніку (яку використовували для риття окопів – 24 Канал). Ну але ж це їм не допоможе, якщо все буде правильно сплановано і продумано. Фортифікаційні споруди – це один з елементів (оборони – 24 Канал). Але головне – це навчені й мотивовані люди. От з мотивацією у них проблеми,

– підкреслив Сергій Череватий.

Угруповання ворога перед повномасштабним вторгненням налічувало приблизно 170 тисяч військових, а станом на 10 квітня Генштаб повідомив про 196 310 знищених бійців. Очевидно, що більшість професійних військових були ліквідовані чи поранені. Тобто навченість росіян теж бажає кращого.

Сергій Череватий про підготовку окупантів до контрнаступу ЗСУ: дивитись відео

Снарядів багато, а сенсу в цьому мало

Крім того, усі без виключення російські бригади доукомплектовані мобілізованими. Деякі, якщо пощастило, проходили навчання, але більшість не розуміє, як поводитись на полі бою.

Немає тієї "великої стратегічної наступальної операції", про яку вони говорили. Саме тому, що значної кількості навченого, підготовленого й забезпеченого особового складу у них немає,

– наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Попри це, росіяни справді досі переважають кількісно, й у них ще багато снарядів. Череватий додав, що, звісно, більше не мовиться про ту кількість, яка була минулого літа, але боєприпасів у них більше, ніж в України.

Але з відсутністю командування, яке може планувати потужні стратегічні операції, навіть багато снарядів не допоможуть окупантам.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо