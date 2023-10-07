Паніка та мандраж: у ЗСУ розповіли, на якому рівні підготовка росіян до холодів

Невдовзі розпочнеться холодний період на фронті, що відповідно впливатиме на перебіг бойових дій. Це, своєю чергою, ставить перед арміями нові виклики та завдання.

Не можна сказати, що росіяни ретельно готуються до нових умов на полі бою. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що про це говорять самі окупанти.

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Чи готуються окупанти

Зміна сезонів на фронті потребує відповідної підготовки військовослужбовців, а також техніки. Одначе росіяни вирішили, що поки це для них "не на часі". В них не те що погана підготовка до холодного періоду, а й загалом погана підготовка.

Вони не дуже багато уваги приділяють підготовці. Новостворена 25-та армія має низький рівень фахової підготовки. Їх мали використовувати значно пізніше, що скоротило час на підготовку особового складу,

– зауважив Ілля Євлаш.

Що цікаво, низький рівень навченості підтверджують і самі російські окупанти на східних напрямках. Вдалось це з'ясувати за перехопленнями їхніх розмов.

"В умовах, скажімо, "необстріляності" в людини виникає паніка та мандраж. Вона починає робити хибні дії, втрачається зв'язок та налагоджена комунікація", – підкреслив Євлаш.

Це, своєю чергою, відповідним чином відображається на інтенсивності та веденні бойових дій. І цю ситуацію вміло використовують Збройні Сили України на свою користь.

Ілля Євлаш про рівень підготовки росіян: дивіться відео

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