Триває війна на виснаження, – у розвідці Естонії оцінили останні бойові дії в Україні

У розвідці Естонії проаналізували ситуацію на фронті. Мовиться, що упродовж тижня обидві сторони проводили локальні атаки. Водночас вирішального значення вони не мали.

Воїни ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку. Мовиться про район населених пунктів Роботине та Велика Новоселівка.

Зверніть увагу "Зубів драконів" ще не бачимо, – Андрющенко сказав, яку оборону будують росіяни біля Маріуполя

Станом на 18 серпня триває війна на виснаження. Воїни ЗСУ намагаються завдавати удари по центрах логістики російських окупантів. Зокрема, у Криму. Тим часом російські загарбники продовжують завдавати удари по важливих об'єктах України.

Контрнаступ ЗСУ – останні новини

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 18 серпня українські захисники атакують південніше Бахмута. Українські герої закріплюються на досягнутих рубежах. Ворогу завдають колосальних втрат. Генштаб ЗСУ повідомив, що "пакетизувати" вдалося вже 256 510 окупантів.

Нещодавно українські герої звільнили Урожайне, розташоване у Донецькій області. Це відкриває для ЗСУ нові перспективні напрямки просування.

Російські окупанти не мають жодних шансів на тимчасово захоплених територіях України. Наші герої звільнять усі міста й села від ворога. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів.