Перед нами відкриваються перспективи: від чого буде залежати успіх контрнаступу ЗСУ

Російські війська поки намагаються наступати на деяких ділянках фронту. Утім, їхні сили вичерпуються. Ворог готується до позиційної війни, яка може затягнутися надовго. Але Україну такий сценарій не влаштовує. Тому зараз активно говорять про підготовку до контрнаступу.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив на можливості, яка дозволить Україні завдати потужного удару Росії.

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Вікно можливостей

Виснаження ворога і його неспроможність наступати – ось ця можливість, яка дозволить Україні переломити хід війни, відзначив Мусієнко. Тому наразі йдуть активні переговори з західними партнерами щодо постачання необхідної кількості зброї та техніки.

"Притомні політики на Заході кажуть, що треба пришвидшити постачання зброї, бо відкривається вікно можливостей, коли російські війська виснажуються. Хочеться вірити, що всю необхідну зброю ми отримаємо", – сказав експерт.

Олександр Мусієнко про підготовку до українського контрнаступу: дивитись відео

Необхідна зброя

Наразі точаться активні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, зокрема F-16, які дозволять мати значну перевагу в повітрі. Їх неможливо нічим замінити, наголосив спікер. Утім, є речі, якими можна спробувати тримати перевагу. Мовиться про наявність далекобійних ракет з інтенсивністю ударів на три напрямки: від 150 кілометрів, 80 кілометрів та до 50 кілометрів.

Коли ми матимемо в належній кількості потужну зброю на різні напрямки і коли ми можемо підтримувати щільність вогню, не даючи перепочити окупантам, ось тоді це може бути таким замінником. Це може виконувати завдання по знищенню тилів ворога, що робить й авіація ракетами "повітря-земля",

– відзначив Мусієнко.

Український контрнаступ: останнє