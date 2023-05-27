Не здатні чинити спротив на околицях, – військовий експерт прогнозує оточення росіян у Бахмуті

Довкола анонсованого контрнаступу ЗСУ точиться чимало обговорень. Українці з нетерпінням очікують на його старт.

На думку військового експерта Павла Нарожного, певною мірою контрнаступ вже почався. Бахмутська операція – його частина. Про це він сказав 24 Каналу.

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ЗСУ виснажують ворога

Контрнаступ можна розділити на підготовчі та наступальні дії. Останніми тижнями вибухають склади палива, боєприпасів, транспортна інфраструктура загарбників – усе це є підготовка.

Можемо згадати, як відбувалася Херсонська операція. Спершу було знищено Антонівський та Дар'ївський міст, по яких йшло все постачання угрупування, яке було у Херсоні,

– зауважив військовий експерт.

А після цього не було якихось величезних піхотних операцій. Наші військові виснажити ворога, а він зробив "жест доброї волі".

"Як буде зараз – передбачити складно. Мабуть, це буде перша операція в історії військової науки з використанням далекобійної високоточної зброї, без використання флоту, майже без використання авіації. Тому більш ніж впевнений, що вже деякою мірою почалося", – сказав Нарожний.

Росіяни у Бахмуті мають два варіанти

ЗСУ все ще тримають певну ділянку у Бахмуті. Крім того, Бахмут росіяни не змогли використати як наступальний плацдарм.

Були версії, що вони заведуть угрупування 50 тисяч і підуть на Слов'янськ, на Костянтинівку чи ще кудись далі. Цього не відбулося,

– наголосив Нарожний.

Наша армія відійшла, зайняла укріплений плацдарм за Бахмутом і тримає там оборону. Ба більше, навіть наступає. Зараз усе російське угрупування в оперативному оточенні – усі підходи контролюються за допомогою артилерії та інших далекобійних засобів. Вагнерівцям та регулярним військам ворога дуже важко у цьому місті.

"Коли їх відріжуть – питання часу. Ми бачимо, що Росія не може чинити спротив на цих околицях. За моєю оцінкою, до двох тижнів росіяни або виведуть свої війська, або потраплять в оточення", – підсумував Нарожний.

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