Наступ йде на кількох напрямках: у Міноборони пояснили, що відбувається на фронті

Наступальні дії українського війська тривають на декількох напрямках на Сході та Півдні України. Водночас ворог так само здійснює наступ на декількох напрямках.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Тому зараз ми перебуваємо і в наступі, і в обороні,

– розповіла Ганна Маляр.

За інформацією заступниці, у відповідь на український наступ на Бахмутському напрямку росіяни збільшили кількість артилерійських і мінометних обстрілів, завдають авіаційних ударів і цим ускладнюють просування.

Які потреби захисників наразі

! Попри це, минулого тижня українські військові просунулися щонайменше на 6,5 кілометра вперед та звільнили понад 90 квадратних кілометра.

За словами Маляр, наші оборонці стикаються із суцільним замінуванням і з протидією ПТУРами і дронами-камікадзе з боку росіян.

Щодо озброєння, то через щоденні витрати Україна постійно потрібно поповнення. Основні потреби – це насамперед протиповітряна протиракетна оборона, щоб закрити небо.

"Ще одна "потреба номер один" – далекобійна зброя і боєприпаси, – додала посадовиця.

Ганна Маляр пояснила, що на Сході окупанти часом вистрілюють по 70 тисяч снарядів за день.