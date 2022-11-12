В боях за Україну під час контрнаступу ЗСУ загинув 20-річний доброволець з Японії

12 листопада 2022 , 17:58
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Джерело:

Kyodo News

Уряд Японії підтвердив загибель японського громадянина, який вступив до лав Збройних сил України. Чоловік брав участь у контрнаступальній операції на сході країни.

Чоловік загинув ще 9 листопада. Посольство Японії в Києві вже зв'язується з родиною загиблого.

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Добровольцю було 20 років. Хлопець брав участь у контрнаступі ЗСУ на східному фронті в Україні. Він загинув під час нападу на підрозділ. Українські військові вже почали готувати тіло добровольця до відправлення в Японію. 

Як зазначають, з початку повномасштабної військової агресії Росії проти України в бойових діях брали участь іноземні добровольці з 58 країн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на початок березня в армію подали документи близько 20 тисяч осіб.

За інформацією The Japan Times, уряд Японії рекомендує своїм громадянам не їздити в Україну, а тим, хто вже там, покинути країну. Японців, які служать військовими добровольцями, можуть звинуватити в підготовці або змові до приватної війни відповідно до Кримінального кодексу країни.

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Автор: Анна Романюк