В боях за Україну під час контрнаступу ЗСУ загинув 20-річний доброволець з Японії

Уряд Японії підтвердив загибель японського громадянина, який вступив до лав Збройних сил України. Чоловік брав участь у контрнаступальній операції на сході країни.

Чоловік загинув ще 9 листопада. Посольство Японії в Києві вже зв'язується з родиною загиблого.

До речі Росія вже зазнала найстрашнішої поразки у своїй історії

Це перший японець, який загинув у війні проти Росії

Добровольцю було 20 років. Хлопець брав участь у контрнаступі ЗСУ на східному фронті в Україні. Він загинув під час нападу на підрозділ. Українські військові вже почали готувати тіло добровольця до відправлення в Японію.

Як зазначають, з початку повномасштабної військової агресії Росії проти України в бойових діях брали участь іноземні добровольці з 58 країн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на початок березня в армію подали документи близько 20 тисяч осіб.

За інформацією The Japan Times, уряд Японії рекомендує своїм громадянам не їздити в Україну, а тим, хто вже там, покинути країну. Японців, які служать військовими добровольцями, можуть звинуватити в підготовці або змові до приватної війни відповідно до Кримінального кодексу країни.

Які успіхи ЗСУ на фронті: найважливіше

Збройні Сили України продовжують наступати на усіх бойових напрямках. Наші військові ліквідують російського ворога, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Зокрема, чималих втрат противник зазнає й на Сході нашої країни.

На тлі шалених втрат на всіх бойових напрямках у бій кидають нещодавно мобілізованих, зокрема і на Луганщині. "Мобіки" майже не підготовлені й одразу здаються в полон, адже розуміють, що ЗСУ вже зовсім близько.

12 листопада Росія начебто заборонила рух іноземних суден через Керченську протоку в Азовському морі. Перед тим країна-агресорка блокувала зерновий коридор. Причин такого рішення Росія, звісно ж, не пояснює.

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".

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