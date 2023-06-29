Беремо за приклад Харківську операцію, – боєць ЗСУ розповів деталі контрнаступу

Контрнаступ під Харковом готувався чотири місяці – це була тривала і методична робота зі знищення ворога. Подібний сценарій буде і зараз, тому українцям не варто чекати швидких результатів.

Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. Він уточнив, що захисники неодноразово розбивали ворога на харківському напрямку, перш ніж прорвати його оборону.

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"Підготовча робота по цьому напрямку тривала майже чотири місяці, але це відбувалось тихо і вже за фактом виконаних дій люди дізнались, що ми звільнили 100 населених пунктів. Схожа ситуація буде зараз: маємо методично давити ворога, і по якомусь флангу обов’язково буде прорив", – наголосив військовий.

Як сили оборони вибивають ворога

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"Промацування" і контрнаступальні дії відбулися по всій лінії фронту, і майже по всій лінії фронту є успіхи. Рух не відбувається швидко: вигризають по пів – півтора кілометра нашої землі.

Окупанти за цей час добре окопалися, а іноді навіть залили свої позиції бетоном. Вибивати ворога архіскладно, і наші хлопці зараз роблять неможливе. За нашими даними за цей час відбили понад 200 кілометрів, а може навіть 300 кілометрів, якщо говорити про усю територію. Це дуже багато,

– підсумував Фірсов.

Він закликав підтримувати Збройні Сили України, і не лише морально. Адже війни виграють не армії, війни виграють народи, і український народ цю війну виграє.

Фірсов про деталі контрнаступу: дивитись відео

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